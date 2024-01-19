هروب لن يغفره التاريخ.. الانتقادات تلاحق محمد صلاح بعد موقعة غانا

جاءت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، كما لم يكن يحلم بها محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، حيث بدأ الفرعون المصري منافسات البطولة القارية متمنياً اقتناص النجمة الثامنة الإفريقية في تاريخ مصر بشكل عام، والأولى له دولياً بشكل خاص.

وبعد النتيجة المخيبة للمصريين أمام موزمبيق والتعادل 2/2 بلقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حقق منتخب مصر تعادلاً آخر بشق الأنفس أمام غانا في لقاء الجولة الثانية، رغم حاجته الماسة للنقاط الثلاث من أجل التقدم خطوة نحو التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة القارية.

ولم تنته ليلة السقوط أمام غانا عند حد نتيجة التعادل بالنسبة لصلاح، بل تعرض للإصابة خلال اللقاء، أدت إلى خروجه من أرضية الملعب قبل نهاية أحداث الشوط الأول، وسط غموض حول حجم هذه الإصابة التي تبدو إنها في العضلة الخلفية.

واستمرت ردود الأفعال القاسية من الجماهير المصرية صوب صلاح، التي بدأت منذ التعادل مع موزمبيق واستمرت للمباراة الثانية على التوالي، حيث أكدت في تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن خروج صلاح كتب شهادة ميلاد جديدة لمنتخب مصر وحرر زملائه في الملعب، وأدى إلى ظهور إمكانياتهم واللعب بأريحية، الأمر الذي ترتب عليه العودة في النتيجة مرتين، الشيء نفسه مع محمد النني لاعب أرسنال الذي نال انتقادات لاذعة هو الآخر، إذ طالبت الجماهير بعدم الدفع به خلال المباريات المقبلة.

ووجهت بعض الجماهير اتهامات صريحة لمحمد صلاح، بالهروب من اللقاء بإرادته، مؤكدة أن اللاعب سليم وكان باستطاعته استكمال المباراة، وجاءت تعليقاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي:

. "محمد صلاح عندما يلعب مع منتخب بلاده يصبح لاعب آخر لدرجة تتساءل وتقول، هل هذا اللي يلعب في ليفربول؟ أما بالنسبة لمحمد زيدان كان عكسه تماماً لما كان يلعب مع مصر (مهاري - هداف - يقاتل في الملعب)، بالنسبة لي أشوف إنه أفضل من محمد صلاح بمليون مرة، مع احترامي لمسيرته في أوروبا".

. "خرج صلاح وخرج النني فعاد لنا منتخب مصر"

. "أتمنى لا صلاح ولا النني، أشوفهم في المنتخب تاني، ونلاعب لاعيبة رجالة وبتقدر المنتخب"

. "صلاح أبداً مش مصاب، حتى لو مصاب يا صلاح، ده مش توقيت خروج، الرجالة زمان كانت بتتصاب في الملعب وتكمل، ما بالك أنت كابتن منتخب مصر، مش عايز أقول متخاذل لأنها كلمة كبيرة جداً، ولكن هقول أنه هروب تاريخي لن ولم يغفره التاريخ"

. "الموضوع مطلعش رطوبة، الموضوع طلع صلاح والنني، يارب نفهم بقى أصلها مش بالعافية"

وفي نفس الوقت، قامت مجموعة أخرى من الجماهير، بالدفاع عن صلاح، مؤكدة إنه لا يستحق كل هذا الهجوم الذي يتعرض له، وجاءت تعليقات هذه المجموعة كالتالي:

. "مش عارف ليه إحنا الشعب الوحيد اللي يحب دايمًا يحطم أي حاجه حلوة بينا، محمد صلاح نجم عالمي وهيفضل نجم مصر والعالم، وأعتقد أن اللي زي صلاح مبيخرجش من الملعب غير للشديد القوي والكل عارف كدة،

بلاش القسوة على فخر العرب وفخر الدنيا كلها"

. "أكثر شيء مضحك هو اتهام صلاح إنه خرج وكان غير مصاب"

. "سبحان الله، هو نفسه صلاح اللي لو كان بيخرج بسبب الخسارة كان خرج في مباراة 1/6 ضد غانا، أو خرج ضد الخمسة من مدريد، أو ادعى الإصابة في مباراة الـ 7-2 ضد أستون فيلا"

. "والله محمد صلاح مش بيتهاجم عشان كرة القدم، صلاح بيتهاجم عشان في مجموعة حاقدة مش بتحبه على المستوي الشخصي

ودافع الإعلامي المصري إبراهيم عبد الجواد عن صلاح، ورد على الانتقادات الموجهة له، حيث قال: "ده ثروة بالنسبة للكرة الإنجليزية، ايه اللي دخلك في نيته؟".

ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين، بينما حصد منتخب غانا أول نقطة له في كأس أمم إفريقيا 2023، ويختتم الفراعنة مبارياتهم في الدور الأول للبطولة الإفريقية بمواجهة الرأس الأخضر الإثنين المقبل، حيث باتوا مطالبين بالفوز إذا أرادوا الصعود رسمياً إلى دور الـ 16، فيما تلعب غانا مع موزمبيق في إطار منافسات نفس الجولة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

الرأس الأخضر 3

مصر 2

موزمبيق 1

غانا 1

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