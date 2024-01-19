تأكيدات إنجليزية بخطورة الإصابة.. أوتار الركبة تضرب محمد صلاح

جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن بالنسبة للمنتخب المصري، الذي يقدم أداء متواضع في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تجرى منافساتها حالياً في كوت ديفوار.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الفراعنة عن الفوز الأول في البطولة بعد التعادل مع موزمبيق 2/2 في لقاء الجولة الأولى، وقعوا في فخ التعادل للمرة الثانية بنفس النتيجة، وكانت أمام غانا هذه المرة، كما تعرض قائد الفراعنة ونجم نادي ليفربول محمد صلاح للإصابة، دفعت روي فيتوريا مدرب مصر لاستبداله اضطرارياً قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

وأكدت بعض الصحف العالمية، على رأسها صحف إنجلترا، أن إصابة صلاح في أوتار الركبة، وستؤدي إلى غيابه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يعني نهاية مشواره في بطولة إفريقيا، وهي عكس التصريحات التي خرجت من الجهاز الطبي لمصر، الذي أكد أن إصابة صلاح في العضلة الخلفية وتبدو خفيفة، مشيرة إلى أن جماهير ليفربول تصلي منذ ليلة أمس داعية أن تكون الإصابة خفيفة.

وعلقت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو": "صلاح سقط مصاباً وترك الملعب باكياً"، مشيرة إلى أن إصابته عادة تعني غيابه عن الملاعب أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل.

وفيما يلي نرصد تعليقات الصحف الإنجليزية والإسبانية، حول موقعة مصر وغانا وإصابة محمد صلاح:

. "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية

"أصيب مهاجم ليفربول وقائد المنتخب المصري في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، سقط اللاعب رقم 10 على أرضية وخلع شارة القيادة وطلب التغيير، وتتضاعف المشاكل بالنسبة للفراعنة بقيادة روي فيتوريا، الذي تعادل في مباراته الأولى أمام موزمبيق، ومع التعادل أمام غانا أصبح من الصعب للغاية التأهل إلى المرحلة التالية، والأكثر من ذلك بالنظر إلى أنه إذا طالت فترة إصابة "مو" فسيخسر الفراعنة مشاركة قائدهم في المباريات المقبلة، لأن الإصابات من هذا النوع عادة ما تعني بقائه بالخارج أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل".

وتابعت: "حالة محمد صلاح البدنية تثير قلق كل من مصر وليفربول، الذين يرون كيف يمكن أن يفقدوا نجمهم لفترة من الوقت، ويلعب منتخب الفراعنة دورًا ضعيفًا إلى حد ما في أمم أفريقيا، حيث يقدم كرة قدم دفاعية للغاية ولا يكاد يصنع أي فرص".

. صحيفة "مترو" الإنجليزية

"أعرب نادي ليفربول عن قلقه بشأن لياقة محمد صلاح بعد خروجه من الملعب بسبب إصابة في أوتار الركبة خلال كأس أمم إفريقيا، سقط الجناح المتألق دون أن يكون أحد حوله وبدا في حالة ذهول واضح عندما غادر الملعب، على الرغم من أنه عاد إلى خط التماس ليهتف لمنتخب بلاده في وقت لاحق".

وأكدت: "كل الأنظار تتجه الآن نحو صلاح، جماهير ليفربول تصلي حتى لا يتعرض نجمهم لإصابة خطيرة للغاية أثناء محاولتهم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

. "ديلي ميل" الإنجليزية

"محمد صلاح كان على وشك البكاء بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، مشجعو ليفربول تحسروا على حظهم السيء بشكل لا يصدق، قبل عودة لاعبهم للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن محمد صلاح قاوم دموعه عندما تم استبداله في نهاية الشوط الأول، ويأمل مدرب ليفربول يورغن كلوب أن تكون الإصابة ليست خطيرة، مع تقدم فريقه بنقطتين فقط على مانشستر سيتي وأستون فيلا، في صدارة جدول الدوري الإنجليزي.

. صحيفة "الغارديان" الإنجليزية

"صلاح تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال تعادل مصر مع غانا، وينتظر مشجعو مصر وليفربول بقلق لاكتشاف مدى المشكلة بعد أن غادر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا الملعب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول".

وقالت الصحيفة الإنجليزية على انفعال محمد صلاح على حكم المباراة خلال مشاركته وقبل خروجه مصابًا: "كان صلاح، قد دخل في وقت سابق في مشاجرة غاضبة مع الحكم بيير أتشو بعد سقوط عمر مرموش داخل منطقة الجزاء، وبدا أنه يطالب بركلة جزاء على الرغم من احتساب ركلة حرة ضد مرموش، وربما كان صلاح محظوظاً لأنه لم يحصل على البطاقة الصفراء بسبب احتجاجاته الشديدة".

. صحيفة "التلغراف" الإنجليزية

"تم استبدال محمد صلاح بسبب الإصابة في مباراة مصر مع غانا، سقط صلاح على الأرض بسبب إصابة عضلية واضحة، وبعد أن خضع للعلاج لفترة وجيزة من قبل الطاقم الطبي المصري، سلم شارة القيادة إلى المدافع أحمد حجازي ليحل محله مصطفى فتحي".

. "ميرور" الإنجليزية

"اضطر محمد صلاح إلى الخروج بسبب الإصابة في كأس أمم إفريقيا، ليثير قلق ليفربول في السباق على اللقب، صلاح خرج قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بسبب إصابة في أوتار الركبة، وقد وساه زملائه، وتأمل مصر في عودة صلاح للمشاركة في مباراتها الثالثة والأخيرة بالمجموعة أمام الرأس الأخضر يوم الاثنين".

. "ذا صن" الإنجليزية

اضطر محمد صلاح إلى مغادرة مواجهة مصر وغانا بسبب الإصابة، كان على نجم ليفربول أن يقاوم دموعه عندما غادر الملعب وهو ممسك بأوتار الركبة، ويخشى مشجعو ليفربول الآن من الأسوأ، خرج صلاح من الملعب في نهاية الشوط الأول، لكن مدرب مصر روي فيتوريا قال بعد المباراة إنه لا يعتقد أن الإصابة خطيرة".

. "آس" الإسبانية

"صلاح مصاب وقدوس يتوهج، اضطر مهاجم ليفربول إلى المغادرة قبل نهاية الشوط الأول بسبب آلام في العضلة الخلفية، وسجل محمد قدوس، لاعب وست هام هدفين رائعين أبقيا فريقه على قيد الحياة، وهناك العديد من المنتخبات الأفريقية التي لديها نجوم يلعبون بشكل فردي حيث يمكنهم الفوز بالمباريات بمفردهم وصناعة الفارق، وكلا الفريقين اليوم كان لهما نجمان أحدهما أصيب والآخر سجل هدفين، الأول كان صلاح الذي طلب التغيير قبل الاستراحة للإصابة، والثاني قدوس، الذي لم يتمكن من لعب المباراة الأولى، بسبب مشاكل بدنية والذي شارك في الوقت المناسب ليسجل هدفين ويبقي غانا على قيد الحياة".

. صحيفة "سبورت"

"إنذار صلاح! تم استبداله بسبب الإصابة في أمم إفريقيا، القلق التام في ليفربول وفي مصر، محمد صلاح طلب التغيير خلال مباراة فريقه أمام غانا في كأس إفريقيا، عندما كانت النتيجة 0-0، ألقى الجناح بنفسه على الأرض ولمس ساقه وطلب التغيير، وحدث ذلك خلال الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول، ورد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر سريعًا بإشراك مصطفى فتحي بدلًا من لاعب ليفربول، وكانت الدراما أكبر عندما سجل محمد قدوس، بعد ثوانٍ قليلة من استبدال صلاح، لتصبح النتيجة 0 -1 لغانا وترك «مو» منتخب الفراعنة في وضع حرج، ويمكن أن يتحقق خوف يورغن كلوب، الكبير إذا لحقت إصابة كبيرة لصلاح، في فترة مهمة من الموسم الحالي، فإن خسارة نجمهم الكبير ستكون بمثابة انتكاسة كبيرة للريدز"

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