الهلال الأحمر الإماراتي يرسم البسمة على وجه الطفلة جود وإخوتها في غزة

الهلال الأحمر الإماراتي يرسم البسمة على وجه الطفلة جود وإخوتها في غزة
التاريخ
1/19/2024 5:20:52 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في غزة.. رسم متطوعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي البسمة على وجه الطفلة جود وإخوتها الصغار عبر تقديم المساعدات الإغاثية من مأكل وكسوة شتوية، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
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