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الهلال الأحمر الإماراتي يرسم البسمة على وجه الطفلة جود وإخوتها في غزة

1/19/2024 5:20:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في غزة.. رسم متطوعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي البسمة على وجه الطفلة جود وإخوتها الصغار عبر تقديم المساعدات الإغاثية من مأكل وكسوة شتوية، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.


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