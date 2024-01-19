«صحة أبوظبي» تطلق مبادرة «سندكم» لتسهيل الإجراءات على ذوي المتوفى

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي المرحلةَ الأولى من مبادرة "سندكم" ضمن برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد بهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها على ذوي المتوفى من مواطني دولة الإمارات ابتداءً من إصدار بلاغ الوفاة وحتى صرف المعاش التقاعدي للمستحقين.

وتتضمَّن المبادرة تعيين ممثِّل عن فريق الدعم الحكومي المشترك لكل حالة وفاة لتقديم الدعم والمساعدة لذوي المتوفى وضمان تزويدهم بالخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية.

وإضافة إلى تسلُّم رسالة نصية بتفاصيل مبادرة "سندكم" يتواصل ممثِّل عن فريق الدعم الحكومي المشترك من الجهات المشاركة في المرحلة الأولى مباشرةً مع أفراد أسرة المتوفى لتقديم سبل الدعم لهم ومساعدتهم على إتمام جميع المعاملات المرتبطة بالوفاة بدءاً من إجراءات الدَّفن إلى إصدار شهادة الوفاة وإتمام عملية توزيع أنصبة المستحقين للمعاش التقاعدي عن المؤمَّن عليه أو المتقاعد المتوفى.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة – أبوظبي "في ظل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة نواصل بذل الجهود الرامية إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتقديم خدمات حكومية متميِّزة للجميع بلا جهد.

واضافت " اليوم تتوحد جهود سبع جهات حكومية لإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "سندكم" التي تُقدم خدمة متكاملة تضمن تيسير جميع الإجراءات الحكومية التي ينبغي لأسرة المتوفى إتمامُها."

وتأتي المرحلة الأولى من المبادرة في إطار جهود أبوظبي الرامية إلى منح المتعاملين مع الجهات الحكومية تجربةً استثنائيَّةً تمتاز بالسهولة واليُسر وتُعزِّز مكانة الإمارة الرائدة في مجال تجربة المتعاملين وستركز الخطوات اللاحقة من المبادرة على توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة لتشمل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي.

وتُطبَّقُ المبادرة من خلال تفعيل التعاون والربط الإلكتروني بين سبع جهات حكومية في إمارة أبوظبي هي دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة القضاء وصندوق أبوظبي للتقاعد وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) اضافة الى شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع.

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