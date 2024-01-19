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راتب شهر مكافأة لمتعاملي «أبوظبي الإسلامي» الجدد

1/19/2024 5:20:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن إطلاق حملة جديدة تكافئ المتعاملين باسترداد نقدي يصل إلى 100% من قيمة رواتبهم الشهرية، عند اختيارهم للمصرف لتحويل الراتب وللحصول على تمويل. وتتماشى هذه الحملة مع رؤية المصرف الرامية إلى تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وتنافسية تلبي الاحتياجات المتطورة لمتعامليه.

وتعد هذه الحملة أيضاً الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتنص على إتاحة الفرصة للمتعاملين لنيل مكافآت تصل إلى 100% من قيمة الراتب الشهري واحد عند قيامهم بتحويل رواتبهم والحصول على تمويل من المصرف. وتهدف أيضاً إلى تسهيل اختيار المتعاملين الجدد لـ «مصرف أبوظبي الإسلامي» كشريكهم المصرفي المفضل. وتدعو المتعاملين إلى الاستفادة من القيمة المضافة من حيث الاسترداد النقدي، فضلاً عن الاستفادة من أفضل الخدمات المصرفية المقدمة من خلال شبكة فروع المصرف الواسعة المعززة بخدمات رقمية متميزة متمحورة حول احتياجات المتعاملين، لتعزز إمكانية اطلاعهم بسهولة على معلومات حساباتهم والاستفادة من الخدمات الشاملة المتاحة على مدار الساعة.

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