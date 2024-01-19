راتب شهر مكافأة لمتعاملي «أبوظبي الإسلامي» الجدد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن إطلاق حملة جديدة تكافئ المتعاملين باسترداد نقدي يصل إلى 100% من قيمة رواتبهم الشهرية، عند اختيارهم للمصرف لتحويل الراتب وللحصول على تمويل. وتتماشى هذه الحملة مع رؤية المصرف الرامية إلى تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وتنافسية تلبي الاحتياجات المتطورة لمتعامليه.
وتعد هذه الحملة أيضاً الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتنص على إتاحة الفرصة للمتعاملين لنيل مكافآت تصل إلى 100% من قيمة الراتب الشهري واحد عند قيامهم بتحويل رواتبهم والحصول على تمويل من المصرف. وتهدف أيضاً إلى تسهيل اختيار المتعاملين الجدد لـ «مصرف أبوظبي الإسلامي» كشريكهم المصرفي المفضل. وتدعو المتعاملين إلى الاستفادة من القيمة المضافة من حيث الاسترداد النقدي، فضلاً عن الاستفادة من أفضل الخدمات المصرفية المقدمة من خلال شبكة فروع المصرف الواسعة المعززة بخدمات رقمية متميزة متمحورة حول احتياجات المتعاملين، لتعزز إمكانية اطلاعهم بسهولة على معلومات حساباتهم والاستفادة من الخدمات الشاملة المتاحة على مدار الساعة.
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