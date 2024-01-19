«دبي للاستثمار» تخطط للتخارج من 4 شركات

تخطط شركة دبي للاستثمار التي تمتلك حصصاً في نحو 30 شركة في مجالات التصنيع والعقارات والخدمات المالية، للتخارج من أربعة من استثماراتها عبر عمليات بيع خاصة هذا العام بعد أن وصلت التقييمات إلى مستويات جذابة.

وقال الرئيس التنفيذي خالد بن كلبان في مقابلة: إن الشركة (التي تعد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أكبر مساهم فيها) تجري محادثات بشأن صفقتين سيتم إبرامهما خلال أربعة إلى ستة أشهر. ولم تعلن نوعية الاستثمارات أو أسماء المشترين المحتملين.

وتابع: «ستكون لدينا مبيعات خاصة نعتقد أنها تمنحنا قيمة أفضل». و«من السهل أيضاً القيام بالمبيعات الخاصة التي لا تتطلب أكثر من ستة أشهر للتخارج منها».

وتشمل محفظة دبي للاستثمار ممتلكات في شركة المال كابيتال ومستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي.



وقال خالد بن كلبان: إن الشركة قد ترفع حصتها في «مونيومنت بنك» Monument Bank Ltd ومقره المملكة المتحدة إلى 30 % من نحو 20 % بانتظار موافقة الجهات التنظيمية.

وفي عام 2022، باعت الشركة حصة 50 % في شركة تبريد المناطق إيميكول مقابل 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار)، محققة ربحاً قدره 950 مليون درهم. وقامت دبي للاستثمار مؤخراً بتأسيس شركة جلوبال فيرتيليتي، وتخطط للاستحواذ عليها.

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