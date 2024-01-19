نجوم آسيا معرض فني في الدوحة يستعيد ذكريات نسخة 2019 بالإمارات

تزامنا مع منافسات النسخة الـ18 لكأس آسيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، شهدت منطقة كتارا في الدوحة افتتاح معرض "نجوم آسيا" للفنان والمصور العماني هيثم بن سليم الشكيري، والذي يضم لقطات خاصة للنسخة الماضية من كأس آسيا 2019، والتي أقيمت في الإمارات.

ويبلغ عدد صور المعرض 44 صورة توثق المشاركة في منافسات البطولة، وتجعل الزائر يستعيد ذكريات النسخة الماضية، خاصة المباراة النهائية التي شهدت تتويج المنتخب القطري على حساب اليابان على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

وبجانب لقطات حامل اللقب، تبرز أيضا العديد من لقطات اللاعبين من المنتخبات الأخرى المشاركة، وأخرى لنجم المنتخب الوطني السابق إسماعيل مطر، والجماهير الحاضرة من مختلف دول القارة الآسيوية.

وقال الفنان والمصور العماني هيثم بن سليم الشكيري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات“وام”، منذ بداية الرحلة في النسخة الماضية لكأس آسيا، قررت توثيقها بالعديد من الصور، لعدد من المنتخبات، وقد عملت على تنويع زوايا التصوير، مع اختلاف الوجوه، لتكون الصورة كاملة عقب نهاية البطولة.

وأضاف:" كان هدفي أن يسترجع الزائر أجواء المباريات والحضور الجماهيري، وإصرار اللاعبين على الفوز، بجانب العديد من الفنيات الممتعة في كرة القدم".

وتابع:" لم أتوقع أن يشهد المعرض هذا الإقبال الجماهيري من مختلف الجنسيات، تزامنا مع انطلاقة منافسات كأس آسيا بنسختها الحالية".

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