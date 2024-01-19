كأس دبي للتحدي... نادي النصر يوجه تنويهًا هامًا للجماهير

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستضيف إستاد آل مكتوم معقل نادي النصر، مباريات بطولة كأس دبي للتحدي، خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري.
ويشارك في بطولة كأس دبي للتحدي أندية، الزمالك المصري، والرجاء المغربي، والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني.
ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" تغريدة، يخطر فيها الجماهير التي من المقرر أن تحضر مباريات بطولة كأس دبي للتحدي بطولة وبطولة دبي الدولية لكرة السلة، ببعض التفاصيل، وقام الحساب الرسمي لشرطة دبي بإعادة نشر هذه التغريدة، ما يعني أهميتها.
وكتب حساب النصر: "يرحب بكم نادي النصر الرياضي لحضور مباريات كأس دبي للتحدي لكرة القدم، وبطولة دبي الدولية الـ 33 لكرة السلة، لضمان استمتاعكم بأجواء المنافسات ولتفادي ازدحام المواقف، ننصح باستخدام المواصلات العامة كما هو موضح في الفيديو".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN19012024000110011019ID1107742203
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.