كأس دبي للتحدي... نادي النصر يوجه تنويهًا هامًا للجماهير

يستضيف إستاد آل مكتوم معقل نادي النصر، مباريات بطولة كأس دبي للتحدي، خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري.

ويشارك في بطولة كأس دبي للتحدي أندية، الزمالك المصري، والرجاء المغربي، والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" تغريدة، يخطر فيها الجماهير التي من المقرر أن تحضر مباريات بطولة كأس دبي للتحدي بطولة وبطولة دبي الدولية لكرة السلة، ببعض التفاصيل، وقام الحساب الرسمي لشرطة دبي بإعادة نشر هذه التغريدة، ما يعني أهميتها.

وكتب حساب النصر: "يرحب بكم نادي النصر الرياضي لحضور مباريات كأس دبي للتحدي لكرة القدم، وبطولة دبي الدولية الـ 33 لكرة السلة، لضمان استمتاعكم بأجواء المنافسات ولتفادي ازدحام المواقف، ننصح باستخدام المواصلات العامة كما هو موضح في الفيديو".

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