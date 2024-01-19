حمدان بن محمد: دبي لا تنسى المخلصين الذين عملوا ويعملون لخدمة ورفعة الوطن

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي لا تنسى المخلصين الذين عملوا ويعملون لخدمة ورفعة الوطن، وتقدم سموه بالشكر لكل من سلطان بطي بن مجرن وطارش عيد المنصوري ومحمد عبدالله أهلي والدكتور عبدالله محمد الكرم على كل ما بذلوه من جهود كبيرة وعلى ما حققوه من إنجازات في تطوير مستوى الأداء والخدمات في خلال فترة عملهم في حكومة دبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نتقدم بالشكر لكل من سلطان بطي بن مجرن وطارش عيد المنصوري ومحمد عبدالله أهلي والدكتور عبدالله محمد الكرم على كل ما بذلوه من جهود كبيرة وعلى ما حققوه من إنجازات في تطوير مستوى الأداء والخدمات في خلال فترة عملهم في حكومة دبي... ستبقى تلك الجهود محل تقديرنا ... وستذكر دبي دوماً إنجازاتهم، لأن دبي لا تنسى المخلصين الذين عملوا ويعملون لخدمة ورفعة الوطن ... تمنياتنا لهم جميعاً بالتوفيق في المرحلة القادمة من حياتهم.».

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