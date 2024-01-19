حمدان بن محمد: دبي لا تنسى المخلصين الذين عملوا ويعملون لخدمة ورفعة الوطن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي لا تنسى المخلصين الذين عملوا ويعملون لخدمة ورفعة الوطن، وتقدم سموه بالشكر لكل من سلطان بطي بن مجرن وطارش عيد المنصوري ومحمد عبدالله أهلي والدكتور عبدالله محمد الكرم على كل ما بذلوه من جهود كبيرة وعلى ما حققوه من إنجازات في تطوير مستوى الأداء والخدمات في خلال فترة عملهم في حكومة دبي.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نتقدم بالشكر لكل من سلطان بطي بن مجرن وطارش عيد المنصوري ومحمد عبدالله أهلي والدكتور عبدالله محمد الكرم على كل ما بذلوه من جهود كبيرة وعلى ما حققوه من إنجازات في تطوير مستوى الأداء والخدمات في خلال فترة عملهم في حكومة دبي... ستبقى تلك الجهود محل تقديرنا ... وستذكر دبي دوماً إنجازاتهم، لأن دبي لا تنسى المخلصين الذين عملوا ويعملون لخدمة ورفعة الوطن ... تمنياتنا لهم جميعاً بالتوفيق في المرحلة القادمة من حياتهم.».
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN19012024000110011019ID1107742202
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.