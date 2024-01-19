Friday, 19 January 2024 01:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بات أكبر المتوجين عالمياً..الإسباني كارلوس ساينز يفوز برالي دكار للمرة الرابعة في السعودية

1/19/2024 5:20:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحرز السائق المخضرم الإسباني كارلوس ساينس (أودي) لقب رالي دكار للمرة الرابعة في مسيرته مع انتهاء المرحلة الثانية عشرة الاخيرة الجمعة في ينبع في السعودية مستضيفة أشهر راليات الرايد الصحراوية للعام الخامس تواليا.

وأضاف "الماتادور" بطل العالم للراليات مرتين سابقا والبالغ من العمر 61 عاما لقب النسخة الحالية إلى نسخ 2010 و2018 و2020، وبات أكبر المتوجين في دكار، علما انه أحكم قبضته على الصدارة منذ نهاية المرحلة السادسة ولم يتخل عنها مذاك، وعرف كيف يدير الفارق مع أقرب مطارديه ابرزهم الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، بفضل مساعدة زميليه السويدي ماتياس إكستروم و"مستر دكار" الفرنسي الآخر ستيفان بيترهانسيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN19012024000110011019ID1107742201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث