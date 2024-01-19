بات أكبر المتوجين عالمياً..الإسباني كارلوس ساينز يفوز برالي دكار للمرة الرابعة في السعودية

أحرز السائق المخضرم الإسباني كارلوس ساينس (أودي) لقب رالي دكار للمرة الرابعة في مسيرته مع انتهاء المرحلة الثانية عشرة الاخيرة الجمعة في ينبع في السعودية مستضيفة أشهر راليات الرايد الصحراوية للعام الخامس تواليا.

وأضاف "الماتادور" بطل العالم للراليات مرتين سابقا والبالغ من العمر 61 عاما لقب النسخة الحالية إلى نسخ 2010 و2018 و2020، وبات أكبر المتوجين في دكار، علما انه أحكم قبضته على الصدارة منذ نهاية المرحلة السادسة ولم يتخل عنها مذاك، وعرف كيف يدير الفارق مع أقرب مطارديه ابرزهم الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، بفضل مساعدة زميليه السويدي ماتياس إكستروم و"مستر دكار" الفرنسي الآخر ستيفان بيترهانسيل.

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