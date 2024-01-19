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حمدان بن محمد: نتمنى للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها

1/19/2024 5:20:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي، متمنياً للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نعلن اليوم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي، متمنين للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها، والحفاظ على ما تم تسجيله من إنجازات خلال الفترة الماضية، وسنتابع عملهم في المرحلة المقبلة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والأداء لآفاق جديدة ترتقي لطموحاتنا الكبيرة.».

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