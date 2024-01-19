إكسبو دبي تكشف عن القائمة القصيرة للمشاركات المرشحة لمهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي

كشف مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي في مدينة إكسبو دبي عن أفضل 10 أعمال في القائمة القصيرة للأفلام المرشحة للجوائز، ودعت الجمهور للتصويت لفيلمهم المفضل لتحديد الفائز بجائزة اختيار الجمهور.

تضم القائمة القصيرة مجموعة عالمية متميزة من الأفلام تجسد القدرة على دمج الابتكار التقني والذكاء الاصطناعي في العمل الإبداعي السينمائي ويمكن لأي شخص من أي مكان في العالم، مشاهدة الأفلام القصيرة العشرة على الموقع الإلكتروني لمهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي ثم الإدلاء بصوته قبل الموعد النهائي في 9 فبراير 2024.

وقال الدكتور مجد زعرب نائب رئيس أول لتقنيات المستقبل في مدينة إكسبو دبي، ان لجنة التحكيم واجهت مهمة صعبة أثناء تصفية المشاركات للوصول إلى 10 أفلام فقط من بين مجموعة متنوعة من الأعمال عالية الجودة، مشيراً إلى الإعلان عن هذه القائمة القصيرة ومشاركتها مع المجتمع العالمي ودعوة الجميع لاختيار أفضل مثال عن الإمكانيات اللامحدودة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.

سيشارك مبتكرو الأفلام العشرة، الملخصة أدناه، في حفل توزيع الجوائز يوم 29 فبراير في مدينة إكسبو دبي، والذي سيكرم الفائزين في فئات جوائز المهرجان الأربع - اختيار الجمهور، وأفضل فيلم، وأفضل مخرج، واختيار الذكاء الاصطناعي.

وتضم القائمة المختصرة "باير بيوير" (Buyer Beware) من إخراج كريستيان فليشر (ألمانيا)، و"ذي إنفيليد أف وورلدس" (The Enfilade of Worlds) من إخراج أرتيم جولينكوف (الإمارات)، "ذا فاينل أسينت" (The Final Ascent) من إخراج عماد خالد (باكستان)، "ماي ورد" (My Word) من إخراج كارمي بوتشي موري (إسبانيا).

كما ضمت "ون مور بمكبن" (One More Pumpkin) من إخراج هانسل فون كوون (كوريا)، "أوراكل" من إخراج تيبود وكلير زامورا (فرنسا)، و"بلستك."(PLSTC) من إخراج لاين سانشيز (هولندا)، "ذي ساد كلاون باجلياتشي" (The Sad Clown Pagliacci) للمخرج أليساندرو كارنيفال (سويسرا)"، "ذا سيد" (The Seed) للمخرج دانييل أورتيز (إسبانيا)، و"تريتا" (TRETA) لفرانشيسكو سيرو (إيطاليا).

وكان 12 محكمًا وخبيرًا في المسابقة قد قيموا الطلبات المقدمة بناءً على جودة إنتاج الأفلام، ووضوح السرد والرسالة، والابتكار والاستكشاف الإبداعي، وتكامل الذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى القائمة المختصرة وكذلك اختيار الفائزين بفئتي أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وتعد الجائزة الرابعة والأخيرة هي جائزة اختيار الذكاء الاصطناعي الفريدة، والتي يحددها نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـمدينة إكسبو دبي وبرعاية "جي42"(G42)، والتي تستخدم مزيجًا من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الأفلام عبر استخراج وتحليل وتقييم الصوت والصور والمشاهد والقصص، ويقدم النموذج زاوية جديدة يمكن عبرها تقدير وتقييم الأفلام، وليس فقط إنتاجها.

ويواصل مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي استكشاف التكامل بين الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام عبر جلسات تفاعلية تزود المشاركين بفهم أعمق لدور التكنولوجيا في التعبير الإبداعي، ويمكن مشاهدة الجلسات الماضية والمستقبلية على

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