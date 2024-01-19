13 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 13 مليار درهم حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 2954 مبايعة بقيمة 9.47 مليار درهم، منها 184 مبايعة للأراضي بقيمة 2.01 مليار درهم و2770 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.46 مليار درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 170 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 79.72 مليون درهم في منطقة بوكدرة.



وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 91.26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 96.01 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 278.81 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في منطقة جزر العالم وأخيراً مبايعة بقيمة 78.95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.



الخليج التجاري

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة 825.07 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 279 مبايعة بقيمة 280.37 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 208 مبايعة بقيمة 462.07 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.86 مليار درهم منها 84 رهونات أراضي بقيمة 1.77 مليار درهم و558 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.09 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 819.88 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 317.12 مليون درهم.



أما الهبات فشهدت تسجيل 101 هبة بقيمة 770.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 382 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 104.44 مليون درهم.



تصرفات اليوم

وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية اليوم فقد بلغت 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.06 مليار درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 194.85 مليون درهم و359 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 865.17 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29.06 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 25.5 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.



وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 63.58 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 36.6 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 11.82 مليون درهم.



وتمثلت أهم مبايعات الشقق والفلل في مبايعة بقيمة 61.7 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22.4 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.



وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 36.37 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 142.05 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 37.55 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 231.52 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 118.43 مليون درهم و75 رهونات فلل وشقق بقيمة 113.09 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 82 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 23.28 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 428.83 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 382 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 13.79 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز