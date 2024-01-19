تجدد الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجددت الغارات الجوية الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي رامية وعيتا الشعب، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال كفر كلا.
كذلك، قصفت المُسيرات الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدات الطيري، وكونين، وبيت ياحون.
وتواصل تحليق الطيران الاستطلاعي طوال الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور تزامنا مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.
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