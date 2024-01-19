وفاة بطل العالم السابق للقفز بالزانة عن 29 عاما

MENAFN - Palestine News Network ) تكساس/PNN- توفي بطل العالم السابق في القفز بالزانة الكندي شون باربر بعمر 29 عاما في منزله بتكساس، حسب وكيل أعماله، الخميس.

وتوج باربر باللقب العالمي في مونديال بكين عام 2015 بتجاوزه حاجز 5.90 أمتار، ليعود ويفوز في العام نفسه بالذهب في العاب باناميركان في تورونتو.

وأعلن وكيل أعماله بول دويل عبر رسالة على "إنستغرام" وفاة البطل الكندي، من دون تقديم تفاصيل عن ظروف وفاته.

وكتب عبر موقعه الرسمي التابعة لشركة دويل مانجمنت: "الصديق الذي لن ينسى أبدا. توفي بطل القفز بالزانة الأولمبي الكندي شون باربر".

ولا يزال باربر يحمل الرقم القياسي الكندي داخل قاعة مع ارتفاع 6 أمتار، وفي الهواء الطلق مع 5.93 امتار.

وتابع دويل: "تأهل شون أيضا لنهائي مسابقة القفز بالزانة في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو. سنفتقده كثيرا".

وفاجأ باربر الذي كان يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية الجميع بفوزه بالميدالية الذهبية في مونديال ألعاب القوى عام 2015 في سن الـ 21 عاما متفوقا على الألماني رافايل هولزديبي، والفرنسي رينو لافيليني المرشح الأبرز حينها لإحراز اللقب.

المصدر: "وكالات"



