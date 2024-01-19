119 صحفيا فلسطينيا استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 119 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لمكتب الإعلام الحكومي.
وجاء في بيان للمكتب "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وذلك بعد ارتقاء وائل أبو فنونة مدير عام قناة القدس اليوم الفضائية".
وتخطى عدد الصحفيين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مجموع الصحفيين الذين قتلوا بالعالم عامي 2021 و2022 حيث بلغ 109.
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