119 صحفيا فلسطينيا استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 119 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لمكتب الإعلام الحكومي.



وجاء في بيان للمكتب "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وذلك بعد ارتقاء وائل أبو فنونة مدير عام قناة القدس اليوم الفضائية".



وتخطى عدد الصحفيين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مجموع الصحفيين الذين قتلوا بالعالم عامي 2021 و2022 حيث بلغ 109.

