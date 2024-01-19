سرايا القدس تعلن استهداف آلية إسرائيلية شرق جباليا

سرايا القدس تعلن استهداف آلية إسرائيلية شرق جباليا
التاريخ
1/19/2024 5:09:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "تاندوم" شرق جباليا شمالي قطاع غزة.
وأضافت انها تخوض اشتباكات ضارية بـ"الأسلحة الرشاشة والمناسبة" مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة.
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