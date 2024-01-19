تجدد الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

وتواصل تحليق الطيران الاستطلاعي طوال الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور تزامنا مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.

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