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تجدد الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

1/19/2024 5:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجددت الغارات الجوية الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.


وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي رامية وعيتا الشعب، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال كفر كلا.


وتواصل تحليق الطيران الاستطلاعي طوال الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور تزامنا مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.

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