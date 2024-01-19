الاحتلال يعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم، قوات كبيرة عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد.



وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أوقفت الفلسطينيين وفتشتهم ومنعهتم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت المصلين من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ما دفع العشرات لأدائها قرب باب الأسباط.

