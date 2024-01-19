الاحتلال يعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم، قوات كبيرة عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أوقفت الفلسطينيين وفتشتهم ومنعهتم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت المصلين من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ما دفع العشرات لأدائها قرب باب الأسباط.
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