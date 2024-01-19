بيرني ساندرز: أميركا متواطئة في مأساة الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إن الولايات المتحدة متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وتزامن ذلك مع تنامي الانتقادات داخل المجلس تجاه مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ، أكد ساندرز أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها في غزة، وقال إن الولايات المتحدة متواطئة في المأساة التي يعيشها ملايين الفلسطينيين.
من جهتها، وصفت عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي إليزابيث وارن، رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب بـ"الخطير". وقالت إن هذا الرفض يتناقض مع السياسة الأميركية.
وأكدت وارن أن واشنطن تدعم حل الدولتين لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين.
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