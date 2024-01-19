Ultra من سامسونج يقدّم معايير جديدة للمتانة والوضوح البصري بفضل إطار Corning® Gorilla® Armor

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات وCorning Incorporated (NYSE:GLW) تعزيز هاتف Galaxy S24 Ultra بغطاء مصنوع من مادة Corning® Gorilla® Armor الجديدة، والتي توفّر مزيجًا استثنائيًا من المتانة والوضوح البصري، وبالتالي تقديم تجربة مشاهدة أكثر ثراءً ووضوحًا، إلى جانب حماية أفضل ضد الأضرار الناجمة عن الاستخدام اليومي.



وأكّد كوانغ جين باي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير، قسم تجارب الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج للإلكترونيات؛ أنّ سلسلة هواتف Galaxy S المجهّزة بزجاج Corning's Gorilla® Glass ساهمت في دفع الابتكار وتحقيق تقدم كبير من حيث المتانة، مشيراً إلى أنّ هذه الشراكة عزّزت الثقة وراحة البال لدى المستخدمين.



ويمثّل Corning® Gorilla® Armor نوعاً مميزاً من مواد غطاء الهاتف الذكي، وبالمقارنة مع السطح الزجاجي القياسي، يقلل Corning Gorilla Armor من الانعكاس بنسبة تصل إلى 75%، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم من حيث إمكانية قراءة الشاشة، كما يساعد على تقليل وهج الشاشة أو انعكاساتها في بيئات مختلفة.



وقد تمّ تصميم مادة الغطاء الجديدة من Corning لتعزيز متانة هواتف Galaxy S24 Ultra، حيث أظهرت Corning Gorilla أثناء الاختبارات المعملية الداخلية لـ Corning متانة فائقة مقارنة مقارنة بتلك المصنوعة من مادة الألومينوسيليكات. ولتقييم مقاومته للخدش، ابتكرت Corning اختبارًا معمليًا جديدًا يسمى "Scratch Bot" لمحاكاة الخدوش الدقيقة التي قد تحدث من خلال الاستخدام اليومي. وخلال هذا الاختبار الذي يخضع لمعايير صارمة؛ أظهر Gorilla Armor أداءً رائعًا من خلال عدم ظهور أي خدوش مرئية، إلى جانب قدرته على مقاومة الخدش أكثر بأربع مرات من الأغطية المصنوعة من مادة الألومينوسيليكات.



كما يحتوي Corning Gorilla Armor على معدّل 25% من المواد المعاد تدويرها قبل الاستهلاك، وذلك بحسب الشركة العالمية لعلوم السلامة "UL Solutions" وفقًا لإجراءات التحقق من صحة المطالبة البيئية (ECVP) UL2809-2 للمحتوى المعاد تدويره.



وقال ديفيد فيلاسكويز، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Corning® Gorilla® Glass: "يجسّد Gorilla Armor القدرات والإمكانات التكنولوجية لدى Corning وفلسفة التصميم لدى سامسونج التي تضع المستهلك في محور اهتمامها للارتقاء بتجربة المستخدم. ويوفّر هذه الابتكار المتانة المطلوبة إلى جانب الوضوح البصري المعزّز، الأمر الذي يُمثّل تقدّمًا يدمج عناصر مستقبلية في تكنولوجيا الهاتف المحمول الحالية".



ويأتي إطلاق هواتف Galaxy S24 Ultra مع Gorilla Armor في أعقاب الاحتفال خلال العام الماضي بمرور 50 عاماً على الشراكة الرائدة بين سامسونج وCorning، حيث كانت الشركتان قد بدأتا تعاونهما في عام 1973، بهدف توسيع حضور أجهزة التلفاز بين أوساط المستهلكين في كوريا.



وقد استمرّ التعاون بين الطرفين على مدار 50 عاماً، وتمّ دمج زجاج Corning Gorilla Glass على عدد هائل من أجهزة سامسونج، بداً من هواتف Galaxy الذكية الأولى، وصولاً إلى أحدث الطرازات، مثل سلسلة Galaxy S23 وGalaxy Z Fold5 وGalaxy Z Flip5، والتي تتضمن جميعها Corning Gorilla Glass Victus 2. ويُجسّد إطلاق هواتف Galaxy S24 Ultra مع Gorilla Armor العلاقة طويلة الأمد الرامية إلى إنشاء ابتكارات عالمية المستوى تعتبر ضرورية للمشهد المتطور لصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية المتنقلة.

