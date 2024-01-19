آيزنكوت: نتنياهو يتحمل مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر

آيزنكوت: نتنياهو يتحمل مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر
التاريخ
1/19/2024 3:11:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت إن رئيس الحكومة الإسرائيلية يتحمل بشكل واضح وجلي المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشار آيزنكوت أنه يعلم يقينا بالمسؤولية التي يتحملها نتنياهو، مشيرا إلى أنه ليس من "الضرورة بمكان الإعلان عن أنك تتحمل المسؤولية إذ كنت مسؤولا".
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