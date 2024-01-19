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آيزنكوت: نتنياهو يتحمل مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر

1/19/2024 3:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت إن رئيس الحكومة الإسرائيلية يتحمل بشكل واضح وجلي المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.


وأشار آيزنكوت أنه يعلم يقينا بالمسؤولية التي يتحملها نتنياهو، مشيرا إلى أنه ليس من "الضرورة بمكان الإعلان عن أنك تتحمل المسؤولية إذ كنت مسؤولا".

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