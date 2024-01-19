مئات جنود الاحتلال يعانون من عدوى خطيرة في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عالج العشرات من أطباء الأمراض الجلدية مئات جنود جيش الاحتلال الذين عانوا من التهابات حادة في القدمين في الأشهر الأخيرة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست".



وبحسب الصحيفة، فالحذاء العسكري مغلق بشكل جيد بما يتناسب مع الظروف الميدانية، إلا أن الجنود يضطرون إلى البقاء في نفس الحذاء لعدة أيام، وبسبب الحرارة والرطوبة العالية تتكاثر البكتيريا والفطريات المعدية وهذا ما يؤدي إلى رائحة كريهة قوية وحكة تصل أحيانا إلى حد النزيف.



وأوضحت الصحيفة أنه "تم علاج الجنود المتأثرين بالمضادات الحيوية عن طريق الفم والعلاج الموضعي للقدم مع تعليمات لتهويتها قدر الإمكان أثناء النشاط العملي".



وأوضح إيتي شاريج، طبيب الأمراض الجلدية من مركز مئير الطبي، أن "تأثير الحذاء العسكري يسبب التعرق الزائد، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو البكتيريا والفطريات في القدم في ظروف القتال، ومع الوقت فإن الإجهاد الجسدي والأحذية غير المريحة تؤدي أيضاً إلى انغراس الظفر داخل الجلد، فيتعرف الجسم عليه كجسم غريب ما يسبب التهابا مؤلما جداً".



وأضاف: "يجب على الأطباء العسكريين أن يحرصوا على علاج الجنود بشكل عاجل عند ظهور العلامات الأولى للعدوى".

