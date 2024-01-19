ما سيحدث لاحقا.. فيلم يعبر عن خيبة أمل جيل عاش بين قرنين

MENAFN - Amman Net) عادت الممثلة الأميركية ميغ رايان إلى الإخراج والتمثيل عبر فيلم "ما سيحدث لاحقا" (What Happens Later) بعدما كان فيلم الدراما التاريخية "إثاكا" (Ithaca) آخر تجاربها في العام 2015.

رايان شاركت في تأليف "ما سيحدث لاحقا" المقتبس عن مسرحية بعنوان "شهاب" (Shooting Star)، وبطولة ديفيد داكوفني، والذي عُرض في دور السينما حول العالم قبل انتقاله إلى منصات المشاهدة الرقمية حسب الطلب، وحقق إيرادات محدودة استطاعت بالكاد تغطية ميزانيته.

"ما سيحدث لاحقا" ليس مجرد عودة لمخرجة وممثلة، لكنه يمثل أيضا رجوع فئة أفلام سينمائية سادت في الثمانينيات والتسعينيات وحتى بداية الألفية، وهي الأفلام الرومانسية الكوميدية أو الـ"روم-كوم" (Rom-Com)، قبل أن تختفي تدريجيا بكبر سن نجومها الذين انتقلوا إلى أعمال مناسبة لهم عمريا أو غابوا عن الأضواء تماما مثل أفلامهم الشهيرة السابقة.

فيلم عن خيبة أمل جيل كامل

تبدأ أحداث فيلم "ما سيحدث لاحقا" في مطار لم يتم الكشف عن اسمه أو المدينة التي يقع فيها، حيث يبحث البطل بدأب عن مقبس كهربائي صالح لشحن هاتفه المحمول، فيجد مراده في مقبس خاص بلوحة تعلن عن فيلم خيالي يُدعى "روم-كوم" (Rom-Com) مع شعار بأن الفيلم سيجعل المشاهدين يقعون في "حب الحب" مرة أخرى. وبشكل تلقائي يزيل البطل القابس، لتُغلق اللوحة الإعلانية ويبدأ هاتفه في شحن بطاريته.

تؤسس هذه اللقطة الافتتاحية للكثير مما سيحدث لاحقا، فنحن أمام شخصية لا تلقي بالا للرومانسية الكوميدية، على الرغم من أنها ابنة جيل شاهد هذه الأفلام باهتمام شديد، لكنه استبدلها بالتكنولوجيا الحديثة التي لم تكن موجودة حتى منتصف عمره على أقل تقدير، فالبطل في بداية الخمسينيات من العمر.

سريعا ما تظهر البطلة، وهي امرأة في منتصف العمر تعاني من مشكلة ما في ساقها تظهر في طريقة سيرها، تحمل في يدها كذلك هاتفا محمولا وتبحث بهستيريا أيضا عن مقبس صالح للعمل، وفي تلك اللحظة يلتقيان ليعرف المشاهد خلال الدقائق الأولى من هذه المقابلة التاريخ القديم الذي جمعهما كعشيقين خلال دراستهما الجامعية، ثم حدث انفصال يراه كل منهما بصورة مختلفة.

وخلال غياب تجاوز 25 عاما، أخذتهما الحياة إلى مصائر مختلفة ومدينتين تبعدان عن بعضهما بعضا مئات الأميال، لتتقاطع طرقهما في هذه اللحظة السحرية، وفي 29 فبراير/شباط على وجه الخصوص، اليوم الذي لا يتكرر إلا كل 4 سنوات.

يطرح عنوان فيلم "ما سيحدث لاحقا" تساؤلات عما حدث لاحقا لأبناء هذا الجيل الذين وقفوا على الحافة بين قرنين وحياتين مختلفتين تماما، عالم ما قبل الإنترنت وما بعده، ويقدم تصورا يمد الخط على استقامته من الأفلام الرومانسية الكوميدية القديمة وحتى اللحظة الحالية.

إذ يمكن رؤيته بوصفه جزءا ثانيا لفيلم شهير قدمته ميغ رايان نفسها، وهو "عندما التقى هاري بسالي" (When Harry Met Sally)، فيتخيل المشاهد ما حدث بعد انتهاء أحداث الفيلم، وكيف نضجت هاتان الشخصيتان.

يناقش الفيلم عبر الكوميديا خيبة أمل هذا الجيل في نفسه وفي العالم، ومحاولته مواكبة التغيرات الكثيرة التي لا تنتهي، وعدم قدرته على ملاحقتها فيلهث خلفها، فالبطل ذاهب في رحلة لمقابلة مديره الذي يصغره عمرا وغير قادر على التواصل معه عبر الهاتف، لأن كليهما يستخدم مصطلحات مختلفة، في حين أن البطلة التي آمنت في الماضي بالحب والسحر الذي يحكم العالم، تعيش حياة محبطة لا تجد فيها حتى توازنها الشخصي.

مسرحية سريالية داخل فيلم

يظهر تأثير الأصل الأدبي للعمل أي المسرحية في الكثير من جوانب الفيلم، فهو يتبع قواعد أرسطو الثلاث التي كتب عنها في "فن الشعر"؛ وهي "وحدة المكان" و"وحدة الزمان" و"وحدة الموضوع". فعرفتنا المخرجة على مكان الأحداث "المطار الجوي"، والزمان "يوم لا يتكرر غير كل أربع سنوات"، والموضوع "اثنان يستعيدان قصة حبهما" بعد مرور ربع قرن من الزمن، واختلافات تكنولوجية وحياتية تجعل هذه السنوات تبدو كما لو أنها قرون.

يمتد هذا الأثر المسرحي إلى العدد المحدود من الشخصيات التي تظهر على الشريط الفيلمي، فلا نرى تقريبا سوى البطلة والبطل ومن خلفهما الصوت الآلي الذي ينتشر في الأجواء معلنا عن تأخر الطائرات أو تغيير مواعيدها، والذي سريعا ما ينتبه المشاهد إلى أنه يقوم بأدوار أخرى، ويتحدث مع البطلين مباشرة، أو يجيب عن تساؤلاتهما الوجودية بشكل سريالي يبعد الفيلم عن الواقعية، ليشبه هذا الصوت "الكورس" في المسرح اليوناني القديم.

يخلط "ما سيحدث لاحقا" طوال الوقت بين الحقيقة والخيال، فيقدم خطين متوازيين يسيران للأمام؛ الأول يغرق في السريالية من مشهد إلى آخر ويظهر في اختفاء كل الركاب الآخرين، وحديث المعلق الصوتي للمطار مباشرة مع البطلين. أما الثاني فالواقعي، ويتركز في الحوار بين البطلة والبطل، اللذين تزيد صراحتهما مع كل دقيقة، فيتخليان عن التجمل وإخفاء الإخفاقات التي عانيا منها خلال السنوات السابقة.

هذا الخلط يعطي المشاهد فرصة لقراءة أكثر مرونة للفيلم، فكل من البطل والبطلة يحمل اسما أول يبدأ بحرف الـ"واو" (W) ويتشاركان الاسم الثاني، فهي "ويلمينا دافيس" وهو "ويليام دافيس"، فماذا لو كانا مجرد وجهين لعملة واحدة، شخصين في شخص، "الين واليانغ" تبعا للثقافة الآسيوية؟ فهل تطرح المخرجة ميغ رايان تخيلا لخيبة أمل جيلها بوضع مثالين ذكوري وأنثوي؟

هل هذا اللقاء الذي يقع في يوم لا يتكرر إلا كل أربع سنوات حقيقي، أم إنه لحظة مسروقة من الزمن يعيد فيها البطل والبطلة قراءة ماضيهما ثم يغادر كل منهما إلى محطته التالية وفي الاتجاه للآخر؟

ورغم انتماء الفيلم لنوع "الكوميديا الرومانسية" التي مثلت مخرجته وبطلته ميغ رايان أشهر نجماته -بل الفيلم نفسه تم إهداؤه للمخرجة والكاتبة نورا إيفرون التي كرست مسيرتها لهذا النوع من الأفلام-، فإن التناول هنا مختلف، إذ يغلب عليه طابع الحزن، وربما ضعف الإيمان بالحب الذي اكتشف الكثيرون من عمر البطلة والبطل أنه ليس العلاج الشافي لكل شيء، ولم ينجح في إنقاذ العلاقة بينهما التي غابت عنها الشفافية والمصارحة.

أعاد فيلم "تذكرة إلى الجنة" ثنائية جورج كلوني وجوليا روبرتس في 2022 (الجزيرة)

يمثل فيلم "ما حدث لاحقا" إحدى محاولات هذا الجيل من الممثلين والممثلات لإعادة إحياء الأفلام الرومانسية الكوميدية القديمة، ويمكن وضعه جنبا إلى جنب مع فيلم "تذكرة إلى الجنة" (Ticket to Paradise) الذي أعاد ثنائية جورج كلوني وجوليا روبرتس في العام 2022، وهي أفلام تجتر ماضيا ناجحا ولكن لا تستطيع جذب مشاهدين جدد.