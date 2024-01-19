آيزنكوت: من غير الممكن إعادة المختطفين أحياء دون صفقة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- قال العضو في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، إن إسرائيل تفادت ارتكاب خطأ فيما لو نفّذت هجوما استباقيًّا ضد حزب الله في لبنان في الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي بعد 4 أيام من الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس، كما شدّد على أنه من غير المممكن استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، "قريبا"، بدون "صفقة".

وقال رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي، آيزنكوت في تصريحات أدلى بها للقناة الإسرائيلية 12: "لقد منعنا اتخاذ قرار خاطئ للغاية، لأنه لو اتُّخذ قرار بمهاجمة لبنان، فإننا نكون قد حققنا رؤية (رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى) السنوار الإستراتيجية، المتمثلة في إحداث حرب إقليمية فورية".

وأضاف: "كنا سنعمل على الفور على تسخير المحور بأكمله في سورية والعراق وإيران، فيما تصبح حماس، التي سببت لنا أكبر ضرر منذ قيام الدولة، جبهة ثانوية" في حالة كهذه.

وتابع: "أعتقد أن وجودنا هناك (في "كابينيت الحرب") منع دولة إسرائيل من ارتكاب خطأ إستراتيجي خطير للغاية".

وفي ما يتعلّق بالرهائن، قال آيزنكوت: "كانت هناك مرحلة في إحدى المناقشات (في الكابينيت) قلت فيها إنه إذا لم يتم الدفع بقضية المختطَفين... فليس لدي ما أفعله هنا". وأضاف: "كان من الواضح بالنسبة لي أنه إذا تم تسريب ذلك، فسوف آخذ الأشياء وأغادر".

واستبعد آيزنكوت إمكانية تنفيذ عملية لإعادة الرهائن مثلما كان الجيش الإسرائيلي قد ادعى أنه قد نجح في تحرير إحدى الرهائن.

وفي هذا الصدد قال آيزنكوت إن "المختطَفين متناثرون بطريقة -وكذلك تحت الأرض- بحيث يكون الاحتمال منخفضًا للغاية، ولا تزال الجهود تبذل ونبحث عن كل فرصة، لكن الاحتمال منخفض والقول إن ذلك (تحرير الرهئان) سيأتي من هناك يعني زرع الوهم".

وتابع آيزنكوت: "أعتقد أنه يجب علينا أن نقول بجرأة إنه من غير الممكن إعادة المختطفين أحياء في المستقبل القريب دون صفقة"، مضيفا: "وهذا اختبار لي أيضًا، إذا أدركت أن الأمر ليس كذلك، فأنا بالفعل جزء من حزب، لكنني أعرف كيفيّة اتخاذ قرارات مستقلّة كذلك".

وأضاف: "أعرف ما هو الخط الأحمر بالنسبة لي، فهو يتعلّق بالمختطَفين أيضا، وهذا أحد الأهداف، لكنه يتعلّق كذلك بالطريقة التي ينبغي أن تُدار بها هذه الحرب".

وتؤكد تصريحات آيزنكوت ما أوردته تقارير إسرائيلية مؤخرا بشأن تفاقُم توتّر العلاقة بين أعضاء "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، والتبايُن في مواقفهم.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحافيّ، مساء الخميس، إن الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة مستمرّة، "حتى تحقيق الانتصار المُطلق على حماس"، مشيرا إلى أن الحرب "ستستغرق شهورا طويلة".

وذكر نتنياهو أن "النصر الكامل يتطلب عودة مختطفينا إلى بيوتهم، ونزع سلاح غزة، والسيطرة الأمنية على ما يدخل إلى غزة"؛ مشددا على أن "إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافنا سيضرّ بأمن إسرائيل لأجيال" مقبلة.