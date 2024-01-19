منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر محتملة للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN- قد يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة في الرعاية الصحية، على سبيل المثال من خلال تسهيل تطوير الأدوية أو التعجيل بالكشف عن الأمراض، لكنّ منظمة الصحة العالمية شددت في تقرير لها على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالمخاطر المحتملة لهذا التطور.

في وثيقة نُشرت الخميس، حللت منظمة الصحة العالمية مخاطر وفوائد استخدام نماذج كبيرة متعددة الوسائط تسمى“Large Multi-modal Models” أو اختصارا“LMM”، وهو نوع من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي يشهد نمواً سريعاً، في مجال الصحة.

يمكن للنماذج الكبيرة متعددة الوسائط هذه استخدام أنواع متنوعة من البيانات، بما في ذلك النصوص والصور والفيديو، وإنشاء نتائج لا تقتصر على نوع البيانات التي يتم إدخالها في الخوارزمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن“من المتوقع أن يتم استخدام وتطبيق النماذج الكبيرة متعددة الوسائط على نطاق واسع في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي والصحة العامة وتطوير الأدوية”.

وحددت المنظمة خمسة مجالات يمكن أن تُستخدم فيها هذه التكنولوجيا: الفحص (على سبيل المثال، للرد على الطلبات المكتوبة من المرضى)؛ والبحث العلمي وتطوير الأدوية؛ التعليم الطبي والتمريضي؛ والمهام الإدارية؛ والاستخدام من جانب المرضى، على سبيل المثال لمراجعة الأعراض.

وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا تتمتع بإمكانات كبيرة، فإن منظمة الصحة العالمية لفتت إلى أنه ثبت أيضاً أن هذه النماذج الكبيرة متعددة الوسائط يمكن أن تؤدي إلى نتائج خاطئة، أو غير دقيقة، أو متحيزة، أو غير كاملة، ما قد يفضي بوضوح إلى عواقب سلبية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه“نظراً لتزايد استخدام النماذج الكبيرة متعددة الوسائط في الرعاية الصحية والطب، فإن الأخطاء وسوء الاستخدام، وفي نهاية المطاف، الإضرار بالأفراد أمر لا مفر منه”.

عمالقة التكنولوجيا

وتقدّم الوثيقة أيضاً إرشادات جديدة بشأن أخلاقيات وحوكمة النماذج الكبيرة متعددة الوسائط، إذ أعطت منظمة الصحة العالمية أكثر من 40 توصية للحكومات وشركات التكنولوجيا ومقدمي الرعاية الصحية حول كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا بأمان تام.

وأكد كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية جيريمي فارار أن“تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها القدرة على تحسين الرعاية الصحية، ولكن فقط إذا عمد أولئك الذين يطورون وينظمون ويستخدمون هذه التقنيات إلى تحديد المخاطر المرتبطة بها وأخذها في الاعتبار بشكل كامل”.

وأضاف“نحن بحاجة إلى معلومات وسياسات شفافة لإدارة تصميم وتطوير واستخدام النماذج الكبيرة متعددة الوسائط لتحقيق نتائج صحية أفضل والتغلب على التفاوتات الصحية المستمرة”.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى وضع قواعد المسؤولية“لضمان تعويض المستخدمين المتضررين من النماذج الكبيرة متعددة الوسائط بشكل مناسب أو حصولهم على ملاذات أخرى” يمكنهم اللجوء إليها.

وأشارت المنظمة أيضاً إلى أن درجة امتثال النماذج الكبيرة متعددة الوسائط للقواعد الحالية، لا سيما في ما يتعلق بحماية البيانات، تثير بدورها مخاوف.

إلى ذلك، فإن حقيقة أن النماذج الكبيرة متعددة الوسائط تُطوَّر وتُنشر في كثير من الأحيان من جانب عمالقة التكنولوجيا، تثير مخاوف وقد ترسّخ هيمنة هذه الشركات، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ولذلك توصي المنظمة بتطوير النماذج الكبيرة متعددة الوسائط، ليس فقط من العلماء والمهندسين، ولكن أيضاً من المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى.

وحذرت منظمة الصحة العالمية أيضاً من تعرض النماذج الكبيرة متعددة الوسائط لمخاطر الأمن السيبراني، ما قد يعرض معلومات المرضى وحتى موثوقية الرعاية الصحية للخطر.

أخيراً، خلص التقرير إلى ضرورة أن تفوّض الحكومات السلطات التنظيمية للموافقة على استخدام النماذج الكبيرة متعددة الوسائط في الرعاية الصحية، داعياً إلى تنفيذ عمليات التدقيق لتقييم تأثير هذه التكنولوجيا.

(أ ف ب)



