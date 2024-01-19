المصلى المعلق في مكة يدخل موسوعة غينيس

MENAFN - Khaberni) خبرني - سجلت موسوعة "غينيس" العالمية "المصلى المعلق" في مكة المكرمة بالسعودية، أعلى مصلى في العالم.

وحسب صحيفة "سبق"، "سجلت موسوعة غينيس العالمية "المصلى المعلق" على أعلى معايير التميز في جميع جوانبه، بما يعكس الأسلوب المعماري الفريد، ويتيح موقعه المذهل للضيوف الاستمتاع بالإطلالات البانورامية على المعالم الدينية في مكة المكرمة بما فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة وغيرها من معالم المدينة التي تنبض بالحياة خلال موسم العمرة والحج".

وأوضحت "سبق" أن المصلى يقع ضمن الجسر الذي يربط بين برجي الفندق، على ارتفاع 483 مترا فوق مستوى سطح البحر، ونحو 179 مترا عن مستوى الطريق الداخلي، ليسجل الرقم القياسي لأعلى مصلى معلّق في العالم، ويدخل المصلى المعلق ضمن الأدوار العليا لفندق العنوان جبل عمر مكة بالمنطقة المركزية أمام الحرم الشريف.

كما سجلت الموسوعة ما ضمّه المصلى المعلق من "التصاميم العربية العريقة واللمسات العصرية والعبارات المكتوبة بالخط العربي التي تضفي مزيدا من الوقار على أجوائه بما في ذلك أسماء الله الحسنى التي تعكس الإرث الإسلامي العريق"، وفق "سبق".

من حهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير خالد العمودي قائلا: "يسعدنا دخول المصلى المعلق موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مما يعكس التزامنا بتقديم تجارب استثنائية للحجاج والمسافرين، ويتميز المصلى بموقعه بين برجي الفندق، حيث يوفر إطلالات فريدة ووجهة مثالية لزوار المدينة".

وفق "سبق"، يتسع المصلى لنحو 520 شخصا ضمن مساحة واسعة تبلغ 550 مترا مربعا، مما "يوفر مكانا مثاليا للصلاة وسط إطلالات مذهلة على المسجد الحرام، ويحظى المصلون عند صلاة الفجر بفرصة مشاهدة شروق الشمس على مدينة مكة المكرمة في تجربة روحانية تزخر بالسكينة والهدوء".