مجلس النواب الاميركي يستدعي وزير الدفاع.. والسبب!

MENAFN - Khaberni) خبرني - طلب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، من وزير الدفاع لويد أوستن، الظهور أمام اللجنة لتقديم شهادته حول عدم الكشف في الوقت المناسب عن دخوله لتلقي العلاج الطبي في الآونة الأخيرة، حتى للرئيس جو بايدن، وذلك وفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

وكان أوستن قد أُدخل المستشفى لتلقي العلاج من سرطان البروستاتا منذ بداية العام، وقد أثار عدم إبلاغه بايدن في الوقت المناسب عن دخوله المستشفى انتقادات واسعة. وكان البيت الأبيض قد علم بالخبر بشكل مفاجئ.

وقد أمضى أوستن أسبوعين في المستشفى بسبب مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا، التي أجراها في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتم التكتم أيضًا على التفاصيل الطبية في البداية. خرج أوستن يوم الاثنين الماضي من المستشفى إلى منزله في فرجينيا.

وكتب النائب مايك روجرز في رسالة إلى أوستن: "ينبغي أن يفهم الكونغرس ما حدث ويعرف من اتخذ القرارات لمنع الكشف عن مكان الوزير".