مجلس النواب الاميركي يستدعي وزير الدفاع.. والسبب!

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- Khaberni) خبرني - طلب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، من وزير الدفاع لويد أوستن، الظهور أمام اللجنة لتقديم شهادته حول عدم الكشف في الوقت المناسب عن دخوله لتلقي العلاج الطبي في الآونة الأخيرة، حتى للرئيس جو بايدن، وذلك وفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".
وكان أوستن قد أُدخل المستشفى لتلقي العلاج من سرطان البروستاتا منذ بداية العام، وقد أثار عدم إبلاغه بايدن في الوقت المناسب عن دخوله المستشفى انتقادات واسعة. وكان البيت الأبيض قد علم بالخبر بشكل مفاجئ.
وقد أمضى أوستن أسبوعين في المستشفى بسبب مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا، التي أجراها في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتم التكتم أيضًا على التفاصيل الطبية في البداية. خرج أوستن يوم الاثنين الماضي من المستشفى إلى منزله في فرجينيا.
وكتب النائب مايك روجرز في رسالة إلى أوستن: "ينبغي أن يفهم الكونغرس ما حدث ويعرف من اتخذ القرارات لمنع الكشف عن مكان الوزير".
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