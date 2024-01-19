لا يزال لدى «إكس» ميزة أخيرة: مستخدموها

أدّت عملية شراء إيلون ماسك المندفعة لموقع إكس، الذي كان يُعرف سابقاً بتويتر، مقابل 44 مليار دولار إلى خروج جماعي للمعلنين، وعبء ديون ثقيل، وانخفاض القيمة بنسبة 71.5 % بالنسبة لأحد المستثمرين.

وقد توقفت خطط تحقيق الأرباح من المستخدمين على نطاق واسع، والتوسع في مجال التمويل والتجارة الإلكترونية. وبطبيعة الحال، فإن المنافسين يطيرون فرحاً بهذا الانهيار. لكن لا يزال بالإمكان إقناع المعلنين بالعودة، في ظل مرونة المستخدمين

وليس من السهل تحليل الأرقام. فقبل شراء ماسك لموقع التواصل الاجتماعي، أفادت الأرقام عن وجود قُرابة 238 مليون مستخدم نشط يومياً يمكن تحقيق الربح عن طريقهم، وأكثر من 368 مليون مستخدم شهري. وهذا المقياس، الذي ابتكره تويتر، كان يتتبع الحسابات التي تُسجل الدخول، ويمكن عرض الإعلانات لها.

وقد انتُقِدَت الشركة لفشلها في تحقيق أرباح سنوية مُنتظمة، لكن نمو المستخدمين كان أكثر ثباتاً، فقد زاد عددهم بأكثر من الربع خلال العامين الماضيين.

وأعلن ماسك أنه تحت إدارته سيقفز استخدام تويتر بقوة ليصل إلى مليار شخص بحلول عام 2024. في الواقع، لن يحدث هذا، لكن المستخدمين في الوقت نفسه لم يتخلوا عنه أيضاً. وقد توقف مستخدمون مشهورون مثل إلتون جون عن استخدام المنصة، احتجاجاً على التغييرات التي أجراها ماسك.

لكن وفقاً للمعلومات التي كشف عنها ماسك بنفسه، وبغض النظر عن قيمتها، يبدو أن العدد الإجمالي للمُستخدمين آخذ في الارتفاع. ففي نوفمبر 2022، أي بعد شهر واحد من اكتمال استحواذه على الشركة، قال إن عدد المستخدمين اليوميين تجاوز 259 مليوناً.

منذ ذلك الوقت، اختار ماسك التركيز على عدد المستخدمين الشهريين. وخلال الصيف، قام بنشر رسم بياني يزعم أن المنصة لديها أكثر من 540 مليون مستخدم شهري، بزيادة 50 % تقريباً منذ نهاية عام 2022 وفقاً لتقديرات ((إيماركتر)). وتُظهر وثائق، اطلعت عليها فاينانشال تايمز، أن الشركة تزعم أن لديها أكثر من 92 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

وإذا كان المستخدمون الأمريكيون لا يزالون يشكلون حوالي 18 % من إجمالي العدد، كما كانت الحال قبل امتلاك ماسك لتويتر، فإن الرقم العالمي البالغ 540 مليون مستخدم شهري سيكون حقيقياً.

لا يزال مدى نشاط هذه الحسابات غير واضح. وتشير جميع مواقع الطرف الثالث مثل ((سينسور تاور)) و((أبتوبيا)) و((سيميلارويب))، إلى أن شعبية الشبكة قد تراجعت هذا العام. ووفقاً لتقديرات ((سيميلارويب)) فإنه حتى سبتمبر 2023، كانت الزيارات عبر الحاسوب الشخصي والموبايل انخفضت بنسبة 14 % على أساس سنوي. فقد أدى تغيير اسم الشركة من تويتر إلى إكس إلى إحداث بلبلة وارتباك.

ورغم ذلك، تُظهر مواقع البيانات نفسها انخفاضاً في زيارات مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضاً. والمقارنة مع المنافسين هي إحدى الطرق لتقييم شعبية موقع إكس، الذي لا يزال ثالث أكثر مواقع التواصل الاجتماعي زيارة في الولايات المتحدة، بعد إنستغرام وفيسبوك. قد يكون المعلنون متخوفين بسبب سلوك ماسك المتقلب والتغييرات التي أدخلها على آليات الرقابة على المحتوى. لكن يمكن جذبهم مرة أخرى، إذا ظل جمهور إعلاناتهم موجوداً.