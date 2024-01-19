تخريج 11 إماراتياً في أكاديمية «الفجيرة الوطني»

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن تخريج 11 من الطلبة الإماراتيين من أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا، حيث أكملوا ستة أشهر من التدريب على تطوير التطبيقات في مساق يغطي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات في القطاع الرقمي.

وانطلقت أكاديمية بنك الفجيرة الوطني للتكنولوجيا في عام 2021، وتخرج خلالها 43 من الطلبة الإماراتيين من برنامج التدريب المكثف.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: ((نلتزم في بنك الفجيرة الوطني بتطوير المواهب الإماراتية الشابة من خلال توفير فرص وظيفية لمساعدتهم في أن يصبحوا قادة المستقبل. إننا نؤمن بالاستثمار في المواهب المواطنة وتطوير معرفتهم الرقمية .