بحث دور التحكيم في دعم التنمية والقطاع العقاري

اختتم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي((تحكيم)) فعاليات ملتقى التحكيم العمراني بنسخته الأولى، الذي نظمه بهدف تعريف المستثمرين والموردين والمقاولين ومزودي الخدمات بمختلف أنواعها، بمركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي ودوره الريادي في خدمة القطاعات الاقتصادية، والمقام بالتزامن مع انطلاق معرض الشارقة العقاري ((ايكرس2024)).

وناقش الملتقى خلال جلسته الأولى التي أقيمت بعنوان ((دور التحكيم في دعم التنمية الاقتصادية))، مفهوم التنمية الاقتصادية، والشروط التي تحفظ الاستثمار، وشارك في الجلسة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير((شروق)).

والدكتور حسن عرب، محكم لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وعبيد عبدالرحمن المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري في حكومة الشارقة، وأدار الجلسة مروان الحل، مدير الأخبار والبرامج الاقتصادية في مؤسسة دبي للإعلام.

وقال أحمد عبيد القصير:((قطاع العقارات من القطاعات الواعدة في الإمارات ويشهد نمواً ملحوظاً، وتعتبر جزيرة مريم أحد هذه المشاريع العقارية الرائدة في الشارقة إذ تعد مشروعاً فريداً مبنياً على الطاقة الشمسية ويشمل أنظمة ذكية لتوفير تجربة مستدامة.

المشروع يتكون من مراحل متقدمة، حيث تم تسليم المرحلة الأولى، وتقدم المرحلة الثانية بفندق وحديقة مائية، ويتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل في عام 2025. يشمل المشروع استخدام مواد بناء عالية الجودة ويقدم نظاماً كاملاً مع أنشطة متنوعة. وأشار القصير إلى أهمية وجود مشاريع نوعية ومدى تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.

وأكد عبيد عبدالرحمن المظلوم، أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي متخصص في إدارة عمليات التحكيم، حيث يدير القرارات المتعلقة بالتحكيم، مما يتيح لجميع الأطراف التحكم في إجراءات التحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء التقليدي، ويتميز التحقيق بواسطة محكمين متخصصين في هذا النوع من القضايا، وفي حال وجود نزاع قانوني قد يتجاوز الإطار البلدي، يوفر التحكيم وسيلة للوصول إلى مختص في المجال المعني.

قطاع البناء

وأقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان (دور التحكيم في قطاع البناء)، بمشاركة محمد الحمادي، محكم لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، المهندس طارق الحمادي، معماري، والأستاذ حسين ذنون محمد، مدير إدارة الشؤون القانونية في مجموعة ألف، وأدار الجلسة الأستاذ مروان الحل.

وتحدث محمد الحمادي، عن أهمية العقود بين الزبون والمقاول وأهمية الشروط الجزائية على التأخير والمواصفات المطلوبة من قبل العميل وأهمية وعي العميل بالأمور التنفيذية، وعن ضرورة وجود استشاري متخصص في شؤون المقاولات. وقال حسين ذنون محمد:

ساهم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي في حل العديد من المشكلات بشكل مرن ومختصر للوقت بالإضافة إلى اختصار التكاليف المالية كما أن أهم ما يميز المركز هو السرية والخصوصية والسرعة، كما أن كادر تحكيم هو كادر متخصص ومهني ويعطى توجيهات وحلولاً دقيقة مرضية لجميع الأطراف المتنازعة.

وقال المهندس طارق الحمادي: يجب أن تعرض العقود إلى محام متخصص بمجال عقود البناء، وهنا يأتي دور مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي في تسريع عملية صدور الأحكام، كما يحافظ المركز على سمعة المتنازعين في المحكمة، وأهم ما يميز تحكيم هو المحافظة على سرية معلومات المتنازعين، كما أننا في نادي الشارقة نضع شرط الرجوع إلى مركز الشارقة للتحكيم في حال وجود نزاع.