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الإمارات تترأس اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في أبوظبي

1/19/2024 2:24:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأست الإمارات؛ ممثلة بمعالي طلال حميد بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، اجتماع الدورة 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، بحضور ومشاركة وفود تمثل الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

وممثلي عدد من الجهات والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب مثل المكتب الإقليمي العربي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وعدد من المنظمات العربية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتركزت محاور اجتماع دورة هذا العام حول العديد من المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها ورفعها من قبل اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات (53)، حيث تضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع المواضيع ذات الصلة بمسيرة العمل العربي المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية تضافر الجهود العربية المشتركة لتعزيز البينة التحتية الرقمية.

وقال بالهول: يشكل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم القاسم المشترك بين التغيرات الجذرية والعميقة في الإدارة والاقتصاد والتعليم والزراعة والصناعة والعمل الحكومي وطبيعة المدن والمستوطنات البشرية، ليكون بذلك هذا القطاع المهم البوابة التي ندخل عبرها إلى المستقبل الذي نرتضيه لمجتمعاتنا ولأجيالنا.

ومن هذا المنطلق، نجد أمامنا اليوم الكثير من الأسباب الإضافية التي تجعل من الضروري العمل على تعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التحديات التقنية واللايقين الذي يتسم به عالم اليوم.

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