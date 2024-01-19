إطلاق معرض «إيكرس دبي» في مايو

أعلنت شركة ليدر لتنظيم المعارض إطلاق معرض ((إيكرس دبي))، بمركز دبي التجاري العالمي، خـلال الـفـتـرة الممتدة من 16 حتى 19 مايو 2024.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حضره نواف عبيد- الرئيس التنفيذي لمعرض ((إيكرس دبي))، وسعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ((إيكرس دبي))، بالإضافة إلى عدد من رجال الصحافة والإعلام، ونخبة من الشركات العقارية في المجال العقاري، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري.

وقال نواف عبيد: إن ((إيكرس دبي)) جاء نتاجاً لما حققه إيكرس العقاري من نجاحات متتالية، ارتأينا على أثره أنه لا بد من التوسع، خاصة أن القطاع العقاري في الإمارات من أكثر القطاعات المتألقة، وأسرعها نمواً ليس على الصعيد الإقليمي فقط، بل عالمياً. وقد اخترنا السوق العقاري بإمارة دبي بداية لهذا التوسع خاصة مع ما يشهده السوق العقاري في دبي من ازدهار ونمو.

حيث تعد مدينة دبي واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للمستثمرين العقاريين. ويهدف ((إيكرس دبي)) إلى توفير فرصة فريدة من نوعها لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري للالتقاء والتفاعل، وتبادل الخبرات والرؤى.

وعقد الشراكات، وإبرام الصفقات الرابحة، التي يزخر بها أحد أكثر القطاعات حيوية في الدولة، بالإضافة إلى دعم شركات التطوير العقاري، من خلال الترويج لمشاريعهم العقارية في داخل الدولة وخارجها، مستفيدين من النهضة العمرانية والاقتصادية الكبرى، التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص في كافة القطاعات والمجالات، وما تقدمه الدولة من تسهيلات وتشريعات لتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين.