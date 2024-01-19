كوبر يواصل العناد مع عمر السومة

لا زال هيكتور كوبر مدرب المنتخب السوري، غير مقتنعٍ بإعادة عمر السومة إلى قائمته المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

وكانت سوريا تكبّدت خسارة بهدفٍ دون رد من أستراليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا 2023، وتخلو سجلات نسور قاسيون من أي هدفٍ في كأس أمم آسيا حتى الآن، إذ تعادلوا سلباً مع أوزباكستان في الجولة الافتتاحية.

واعترف كوبر بعد مواجهة أستراليا: "أعتقد بأنه كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة، ولم نكن موفقين"، وأشار المدرب الأرجنتيني إلى الكرة التي سددها نجمه بابلو صبّاغ في الدقيقة 5 من عمر المواجهة، فارتطمت بقائم المنتخب الأسترالي.

وقال كوبر متحسراً: "ربما كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة، لو نجحنا في استغلالها، لكان بوسعنا التقدم في النتيجة، الكرة جاءت في القائم، ولو تحرّكت خطوةً واحدةً، لدخلت المرمى".

وأوضح المدرب السابق لمنتخبات مصر وأوزباكستان والكونغو وجورجيا: "كنت سأشعر بقلقٍ أكبر لو لم نصل إلى المرمى، إلا أننا وصلنا في أكثر من فرصةٍ".

وسُئل كوبر عما إذا كانت عودة عمر السومة إلى قائمة نسور قاسيون في البطولة، تمثّل حلاً لأزمة غياب اللمسة الأخيرة، وأجاب صاحب الـ 68 عامًا بدبلوماسيةٍ: "أدوار المهاجم لا تقتصر فقط على تسجيل الأهداف، بل ثمة أدوارٌ مركّبةٌ، ودورٌ خططيٌ، ودورٌ في الضغط".

وشدد كوبر في ختام تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "أنا سعيدٌ بأداء مهاجمي المنتخب السوري بصفقةٍ خاصةٍ، وبالفريق بصفةٍ عامةٍ".

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