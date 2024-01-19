لم تكن تمنعه من استكمال المباراة.. الكشف عن طبيعة إصابة محمد صلاح

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2/2، بالجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في لقاء مثير، شهد مغادرة محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم نادي ليفربول، للقاء اضطرارياً بسبب الإصابة.

وسقط صلاح على الأرض وظل مستلقياً لثوان، وبعد تدخل الجهاز الطبي لمنتخب مصر، خرج صلاح من أرضية الملعب، وقام بتسليم شارة القيادة إلى زميله أحمد حجازي.

وجاء التشخيص المبدئي لإصابة صلاح من جانب الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، بشد في العضلة الخلفية، على أن يتم حسم التشخيص بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد خضوع صلاح لأشعة في أحد المراكز الطبية بكوت ديفوار، على موضع الإصابة.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر أن تكون الإصابة خفيفة، نتيجة الإجهاد فقط، ولا تصل إلى مرحلة متقدمة من الشد أو المزق، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر: "صلاح شعر بآلام خفيفة في العضلة الخلفية، الإصابة لم تكن تمنعه من استكمال المباراة، لكن الجهاز الطبي فضل خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة"، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأضاف المصدر: "إصابة صلاح بسيطة واللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الرأس الأخضر المقبلة، لكن بعد الخضوع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، من أجل الاطمئنان عليه".

ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين، بينما حصد منتخب غانا أول نقطة له في كأس أمم إفريقيا 2023، ويختتم الفراعنة مبارياتهم في الدور الأول للبطولة الإفريقية بمواجهة الرأس الأخضر الإثنين المقبل، حيث باتوا مطالبون بالفوز إذا أرادوا الصعود رسمياً إلى دور الـ 16، فيما تلعب غانا مع موزمبيق في إطار منافسات نفس الجولة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

الرأس الأخضر 3

مصر 2

موزمبيق 1

غانا 1

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز