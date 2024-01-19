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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك غزة

1/19/2024 2:14:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب بصفوفه في قطاع غزة لتصل حصيلة قتلاه إلى 530، والجرحى إلى 2630 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب أوري جربي (20 عاما) من هرتسليا، وهو مقاتل في دورية جفعاتي، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته في 17 يناير في جنوب قطاع غزة، وأن ثلاثة مقاتلين أصيبوا بجروح خطيرة.

وحسب موقع الجيش الإسرائيلي فإن 530 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب، منهم 194 في العمليات البرية في قطاع غزة.

وأصيب 2630 جنديا بينهم 1546 إصاباتهم طفيفة، و686 متوسطة و398 خطيرة منذ بداية الحرب.

أما عدد المصابين منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة فبلغ 1178، بينهم 526 إصابة متوسطة و724 خطيرة.


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