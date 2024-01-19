جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب بصفوفه في قطاع غزة لتصل حصيلة قتلاه إلى 530، والجرحى إلى 2630 منذ الـ7 من أكتوبر.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب أوري جربي (20 عاما) من هرتسليا، وهو مقاتل في دورية جفعاتي، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته في 17 يناير في جنوب قطاع غزة، وأن ثلاثة مقاتلين أصيبوا بجروح خطيرة.
وحسب موقع الجيش الإسرائيلي فإن 530 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب، منهم 194 في العمليات البرية في قطاع غزة.
وأصيب 2630 جنديا بينهم 1546 إصاباتهم طفيفة، و686 متوسطة و398 خطيرة منذ بداية الحرب.
أما عدد المصابين منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة فبلغ 1178، بينهم 526 إصابة متوسطة و724 خطيرة.
MENAFN19012024000205011050ID1107741541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.