Friday, 19 January 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن: التسوية في غزة لا تزال بعيدة

1/19/2024 2:14:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التسوية في قطاع غزة لا تزال بعيدة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الخميس: "نحن لا نزال بعيدين عن التسوية في قطاع غزة"، دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الموضوع.

وردا على سؤال حول انخفاض شعبيته بين الناخبين من الأصول العربية على خلفية دعم إدارته لإسرائيل، لفت بايدن إلى أن عليهم أن يقلقوا أكثر من منافسه المحتمل في الانتخابات، في إشارة إلى دونالد ترامب.

وأضاف بايدن أن ترامب "يعتزم حظر دخول العرب" للولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قد أدلى بتصريحات متناقضة بشأن آفاق تسوية النزاع في الشرق الأوسط، قائلا إن واشنطن والسلطات الإسرائيلية "ترى نهاية" له.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعتزم مواصلة العملية في غزة حتى القضاء على حركة حماس بالكامل، وتوقع أن ذلك قد يستغرق أشهر أو ربما سنوات.

MENAFN19012024000205011050ID1107741539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث