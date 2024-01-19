قوات الاحتلال تواصل اقتحام مناطق بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بمواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مناطق عدة في الضفة منذ فجر اليوم الجمعة شملت قرى وبلدات، بينها قريتا قبية وبدرس شمال غرب رام الله وبيت أمّر والظاهرية في الخليل وأحياء بالقدس وطولكرم وجنوبي نابلس.
وكانت مصادر أكدت إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مدينة سلفيت فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا في بلدة طمون جنوب طوباس بعد مداهمة منزله ومنازل عدد من سكان القرية، ونشرت القناصة على أسطح بعض المنازل.
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