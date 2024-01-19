قوات الاحتلال تواصل اقتحام مناطق بالضفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بمواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مناطق عدة في الضفة منذ فجر اليوم الجمعة شملت قرى وبلدات، بينها قريتا قبية وبدرس شمال غرب رام الله وبيت أمّر والظاهرية في الخليل وأحياء بالقدس وطولكرم وجنوبي نابلس.



وكانت مصادر أكدت إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مدينة سلفيت فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا في بلدة طمون جنوب طوباس بعد مداهمة منزله ومنازل عدد من سكان القرية، ونشرت القناصة على أسطح بعض المنازل.

