جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه وجرحاه في غزة
التاريخ
1/19/2024 2:13:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال مقتل رقيب بصفوفه في قطاع غزة لتصل حصيلة قتلاه إلى 530، والجرحى إلى 2630 منذ الـ7 من أكتوبر.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب أوري جربي (20 عاما) من هرتسليا، وهو مقاتل في دورية جفعاتي، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته في 17 يناير في جنوب قطاع غزة، وأن ثلاثة مقاتلين أصيبوا بجروح خطيرة.
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