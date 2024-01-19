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جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه وجرحاه في غزة

1/19/2024 2:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال مقتل رقيب بصفوفه في قطاع غزة لتصل حصيلة قتلاه إلى 530، والجرحى إلى 2630 منذ الـ7 من أكتوبر.


وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب أوري جربي (20 عاما) من هرتسليا، وهو مقاتل في دورية جفعاتي، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته في 17 يناير في جنوب قطاع غزة، وأن ثلاثة مقاتلين أصيبوا بجروح خطيرة.


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