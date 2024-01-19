Friday, 19 January 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب استبدال نتنياهو بسرعة

1/19/2024 2:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لا يهتم بإسرائيل، بل بمصالحه السياسية ويجب استبداله بسرعة".


من جهتها، نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر في الطاقم الوزاري الأمني المصغر قوله "لا مستقبل للحرب، ونتنياهو يماطل لكسب الوقت والهروب من المسؤولية".

MENAFN19012024000208011052ID1107741534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث