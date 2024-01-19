ارتفاع عدد الشهداء بقصف قرب مستشفى الشفاء إلى 12

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء في قصف إسرائيلي على شقة سكنية قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة إلى 12.



وأشار إلى أن هناك إصابات في قصف على مسجد النور في حي الصبرة بمدينة غزة.



ويتزامن ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تصعيد الاقتحامات والاعتقالات التي يشنها في مناطق عدة بالضفة الغربية، بينها طولكرم ورام الله والخليل ونابلس والقدس، ارتفع إثرها عدد المعتقلين هناك إلى 6 آلاف و90 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

