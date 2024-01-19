ارتفاع عدد الشهداء بقصف قرب مستشفى الشفاء إلى 12

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء في قصف إسرائيلي على شقة سكنية قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة إلى 12.
وأشار إلى أن هناك إصابات في قصف على مسجد النور في حي الصبرة بمدينة غزة.
ويتزامن ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تصعيد الاقتحامات والاعتقالات التي يشنها في مناطق عدة بالضفة الغربية، بينها طولكرم ورام الله والخليل ونابلس والقدس، ارتفع إثرها عدد المعتقلين هناك إلى 6 آلاف و90 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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