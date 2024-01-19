آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتصبح الأجواء باردة بوجه عام ليلا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً في خليج العقبة وباردة أثناء الليل، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ السبت، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد، لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 6-7 درجات مئوية؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 - 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 6، وفي مرتفعات الشراة 17 - 5، وفي مناطق البادية 20 - 7، وفي مناطق السهول 19 - 8، وفي الأغوار الشمالية 24 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 14، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.

