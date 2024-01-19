فضيحة في نيوزلندا بعد ضبط نائبة متلبسة بالسرقة - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - قدمت النائب في البرلمان النيوزلندي غولريز قهرمان استقالتها بعد نشر فضيحة فيديو وثق سرقتها لبضائع من أحد المتاجر الشهيرة.

ونشرت صحيفة NZ Herald

لقطات من كاميرات المراقبة الموجودة في المتجر والتي ظهرت فيها قهرمان وهي تسرق حقيبة يد.

من جانبها، أصدرت قهرمان بيانًا قالت فيه، إن "الضغوط" المتعلقة بعملها، دفعتها للتصرف بطريقة خارجة عن طبيعتها تمامًا.

وأضافت "يجب على الناس أن يتوقعوا أعلى المعايير من ممثليهم في الانتخابات.. لقد قصرت وأنا آسفة.

وتابعت "أفضل شيء لصحتي النفسية الآن هو الاستقالة من منصبي كعضو في البرلمان، والتركيز على مرحلة التعافي والعثور على طرق أخرى لإحداث تغيير إيجابي في العالم".

كشفت غولريز قهرمان، في عام 2020 أنها مصابة بالتصلب اللويحي في مقابلة تلفزيونية، إذ أكدت أنها اكتشفت المرض بعد فقدان النظر في إحدى عينيها، وأنها تخضع لعلاج مكثف، والتصلب اللويحي هو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي، يشمل الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب البصرية.

وتخرجت قهرمان المولودة في إيران، من جامعة أكسفورد بشهادة محامية في مجال حقوق الإنسان، وبعد انتخابها عام 2017 أصبحت أول نائب برلماني لاجئ في نيوزيلندا.

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