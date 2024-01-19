افتتاح أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة المشرفة

أدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلى مصلى معلقاً في العالم يطل على الكعبة المشرفة، حيث يقع على ارتفاع 483 مترا فوق مستوى سطح البحر. ويركز تصميم المصلى على أعلى معايير التميز في جميع جوانبه، بما يعكس الأسلوب المعماري الفريد.



ويتيح موقع المصلى المذهل للضيوف الاستمتاع بالإطلالات البانورامية على المعالم الدينية في مكة المكرمة، بما فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة وغيرها من معالم المدينة التي تنبض بالحياة خلال موسم العمرة والحج.

ويحتفي المصلى الجديد بديكوراته الداخلية الفريدة التي تجمع بين التصاميم العربية العريقة واللمسات العصرية الفاخرة، كما تضفي العبارات المكتوبة بالخط العربي مزيداً من الوقار على أجوائه، بما في ذلك أسماء الله الحسنى التي تعكس الإرث الإسلامي العريق.



ويقع المصلى ضمن الجسر الذي يربط بين برجي فندق العنوان جبل عمر مكة، على ارتفاع 483 متراً فوق مستوى سطح البحر، وحوالي 179 متراً عن مستوى الطريق الداخلي للفندق، ليسجل الرقم القياسي لأعلى مصلى معلق في العالم.



ويأتي تصميم المصلى الجديد حصيلة التألق المعماري والإمكانات الإبداعية الفريدة واستخدام أحدث التقنيات ومعدات التصميم الخاصة. ويبلغ وزنه 650 طناً، وتم تجميع جسره الفولاذي لأول مرة على ارتفاع 312 متراً فوق مستوى سطح البحر قبل رفعه إلى المستوى النهائي، إذ يربط برجي الفندق التوأمين في الطوابق 36 و37 و38.

ويتسع المصلى لحوالي 520 شخصاً ضمن مساحة واسعة تبلغ 550 متر مربع، مما يوفر مكاناً مثالياً للصلاة وسط إطلالات مذهلة على المسجد الحرام. ويحظى المصلون عند صلاة الفجر بفرصة مشاهدة شروق الشمس على مدينة مكة المكرمة، في تجربة روحانية تزخر بالسكينة والهدوء. كما يرسم ضوء الشمس أثناء غروبها أجمل الألوان الدافئة داخل المصلى، ليشكل ملاذاً مثالياً للتأمل والصلاة.



