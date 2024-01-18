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وزير الخارجية سنعمل على تعزيز دور الكويت الريادي إقليميا ودوليا

1/18/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا، إنه سيعمل جاهدا على تعزيز الدور الريادي للكويت إقليميا ودوليا.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به وزير الخارجية بمناسبة أداء الحكومة الجديدة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه.
وأوضح اليحيا أن «مهامنا ستكون مكملة لمهام وزراء الخارجية السابقين وسنسير على نفس المدرسة الديبلوماسية للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه».
وأضاف أن هناك ملفات عدة سيتم التركيز عليها منها القضايا الخليجية والإقليمية والحفاظ على أمن الخليج العربي، و«سنستمر في النهج الذي بدأه السابقون، ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع».
وأعرب عن الأمل في استمرار التوافق بين السلطتين لبلوغ الأهداف المنشودة وتحقيق المصلحة العامة، وهذا ما وجهنا إليه صاحب السمو الأمير في أول لقاء جمعنا بسموه بعد أداء القسم.
ولفت وزير الخارجية إلى مواصلة العمل على ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «شنغن».

MENAFN18012024000130011022ID1107741181

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