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فريق استشاري يضم خبراء من 4 جهات لوضع برنامج شامل لتنفيذ وصيانة الطرق

1/18/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أصدر مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري، م.خالد العصيمي قرارا بتشكيل فريق فني استشاري من 4 جهات حكومية لوضع برنامج شامل لتنفيذ وصيانة الطرق خلال المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة إن الفريق يرأسه مدير عام الهيئة ويضم في عضويته كلا من د.محمد الياقوت من جامعة الكويت ود.هيا المطيري ود.صلاح زعرب من معهد الكويت للأبحاث العلمية وم.عبدالله العازمي من وزارة الدفاع وكذلك م.نايف العثمان ممثلا لوزارة الأشغال.
وبحسب القرار، يتولى الفريق عدة مهام خلال مدة عمله المحددة بـ 3 أشهر وهي تقديم خطة عمل ودراسة شاملة وفق برنامج زمني بشأن تنفيذ وصيانة الطرق بهدف معالجة الملاحظات وتطوير أداء شبكات الطرق والبنية التحتية وفق المعايير العالمية.
ومن بين المهام وضع آلية عمل لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وما انتهت إليه اللجان السابقة فيما يتعلق بتنفيذ وصيانة الطرق وتقديم الدعم الفني والاستشاري لمسؤولي الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال مراحل خطة عمل مشاريع تنفيذ وصيانة الطرق.
وذكرت المصادر أن الفريق سيتولى كذلك تقييم أداء الشركات المنفذة لمشاريع عقود تنفيذ وصيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري.

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