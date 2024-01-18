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رئيس هيئة التعليم العسكري بحث مع رئيس الأركان الباكستاني القضايا المشتركة

1/18/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد الطريجي وفد رئاسة الأركان العامة للجيش الزائر لجمهورية باكستان الاسلامية الصديقة، وقد التقى اللواء فهد الطريجي برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول ساهر شمشاد، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما زار الوفد عددا من مقار القيادات العسكرية والمؤسسات التعليمية العسكرية كجامعة الدفاع الوطني وجامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد وعدد من كليات القيادة والاركان في مدينتي كويتا وكراتشي.

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