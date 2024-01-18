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للقمر وجوه كثيرة ندوة في رابطة الأدباء حول آفة المخدرات

1/18/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تناولت ندوة بعنوان «للقمر وجوه كثيرة» استضافتها رابطة الأدباء الكويتيين مساء اول من امس آفة العصر وهي الإدمان على المخدرات وما يترتب عليه من فتك بالمنسوج الاجتماعي.
أقيمت الندوة بالتعاون مع الجمعية الكويتية للتوعية والوقاية من المخدرات «غراس» بحضور سفير المغرب لدى البلاد علي بن عيسى وأمين عام «غراس» د.أحمد الشطي وأمين عام رابطة الأدباء الحميدي المطيري.
وقال د.الشطي: إن هذه الندوة تأتي احتفاء بالطبعة الثانية لرواية «للقمر وجوه كثيرة» الموجهة للشباب واليافعين، وهي من تأليف أديب الطفل د.طارق البكري وتتناول تجربة إنسانية واجهت المخدرات وانتصرت عليها.
وبين د.الشطي أن جمعية «غراس» تؤمن بأن الهواية حماية مثل الرياضة والفن والأدب، وتأتي القراءة هنا كأحد تلك الأسلحة في مواجهة إدمان المخدرات، مؤكدا فعالية القراءة لأن الشباب واليافعين لا يحبون التلقين والتوجيه المباشر ويفضلون احترام عقولهم وتفكيرهم.
وذكر أن الرواية تحمل العديد من العبر والمعاني السامية الموجهة للشباب وتتناول في سردها الوصفي قصة يستطيع الشباب رؤية أنفسهم من خلالها.
من جانبه، أكد مؤلف الرواية د.طارق البكري، أن للرواية العديد من دروس الحياة لعل أهمها التراجع عن الخطأ والاعتراف به والإخلاص والوفاء، لاسيما المكر والجشع اللذين يعتبران من تحديات الحياة.
وأوضح د.البكري أنه يفضل الكتابة الوصفية في الرواية بدل المحادثات المتبادلة بين الشخصيات لأنه أسلوب يستطيع اليافعون من خلاله الدخول في عالم الرواية والارتباط بها.
وتحدث عن تجربته الطويلة في عالم الكتابة للأطفال مستعرضا علاقته معهم وزيارته مدارس الكويت والكثير من المدارس في الخليج والعالم العربي حتى وصل إلى أبعد نقطة من العالم العربي وهي المغرب.
وفي هذا الصدد، أعرب سفير المغرب لدى الكويت علي بن عيسى لـ «كونا»، عن سعادته بحضور هذا اللقاء الثقافي، مشيدا بكل عمل يمكن أن يفيد الأطفال والناشئة سواء في الكويت أو في المغرب.
وأكد بن عيسى أهمية القراءة في توعية الأبناء من الأخطار التي تحيط بهم، منوها بتجربة الزميل البكري التي وصلت إلى المغرب وشجعت الكثير من الصغار على القراءة، وهنأ «غراس» على عملها في سبيل حماية المجتمع من هذه الآفة الضارة.
وتتناول رواية «للقمر وجوه كثيرة» الواقعة في حوالي 190 صفحة وأصدرتها الجمعية الكويتية للتوعية والوقاية من المخدرات «غراس» قصة شاب عاش محنة وفاة أمه وأبيه في حادث، فنال منه الحادث ليصبح انطوائيا حزينا من السهل استغلاله وإيقاعه في فخ المخدرات.
وتروي كيف استطاع وفاء وإخلاص من حوله من أصدقاء وجيران إخراجه من براثن المخدرات وإرجاعه عنصرا فاعلا وإيجابيا على مجتمعه.
وفي ختام اللقاء، قامت أمين عام رابطة الأدباء بتكريم السفير علي بن عيسى ود.أحمد الشطي وكاتب الرواية الزميل د.طارق البكري.

MENAFN18012024000130011022ID1107741178

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