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وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره في الإمارات للتهنئة بمناسبة تعيينه في منصبه

1/18/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية (الكويتية - الإماراتية) ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

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