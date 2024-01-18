وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره في الإمارات للتهنئة بمناسبة تعيينه في منصبه

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره في الإمارات للتهنئة بمناسبة تعيينه في منصبه
التاريخ
1/18/2024 11:32:09 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية (الكويتية - الإماراتية) ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
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