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السير الذاتية لأعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ د محمد الصباح

1/18/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر الأربعاء مرسوم بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح.
وفيما يلي السير الذاتية لأعضاء التشكيل الحكومي الجديد:
٭ سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح.. رئيس مجلس الوزراء:
- ولد عام 1955 وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية «كليرمونت» في كاليفورنيا والدكتوراه بالاقتصاد من جامعة «هارفارد» في الولايات المتحدة الأميركية.
- شغل العديد من الوظائف منها معيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت بين عامي 1979 و1985، ثم عين أستاذا في القسم عام 1985.
- انتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية من عام 1987 إلى عام 1988.
- عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية عام 1993، واستمر في ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001.
- في 14 يوليو 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.
- في 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وأعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006، وفي مارس 2007، وفي التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر 2007، وفي مايو 2008.
- في 12 يناير 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة.
- عين في 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.
- عين في 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر في المنصب إلى أكتوبر 2011.
٭ الشيخ فهد يوسف سعود الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة:
- من مواليد عام 1959 وتخرج في الكلية العسكرية بالكويت، وبعد تخرجه عمل ضابطا في الحرس الأميري بالجيش الكويتي وتدرج في عمله إلى أن تقاعد برتبة عقيد.
٭ د.عماد محمد عبدالعزيز العتيقي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط:
- حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية عام 1985 من جامعة ليهاي في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية.
- عضو الهيئة التدريسية في قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت.
- عمل مديرا لإدارة البترول والبتروكيماويات والمواد في معهد الكويت للأبحاث العلمية من 1988 إلى 1990.
- عمل مديرا لإدارة البحوث في جامعة الكويت من 1991 إلى 1994.
- عميد كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت من 1998 إلى 2000.
- شغل منصب الأمين العام المؤسس للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة من 2003 إلى 2010.
- رئيس جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت من 2011 إلى 2018.
- عضو المجلس الأعلى للبترول في الكويت من 1990 إلى 2013، حيث ترأس لجنة الإستراتيجيات وشارك في اللجان الفنية الأخرى.
- له أبحاث مستفيضة تزيد عن 80 بحثا في الهندسة والمحاكاة والتحكم لتكرير النفط وتحليل مشتقاته واقتصاديات التكرير والبتروكيماويات والعمليات الكيميائية الأخرى، وهي منشورة في مجلات علمية محكمة ووقائع مؤتمرات وكتب متخصصة.
٭ عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري.. وزير الإعلام والثقافة:
- حاصل على شهادة بكالوريوس علم نفس مساند علوم سياسية من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت.
- تولى منصب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2020، واحتفظ بنفس المنصب في الحكومة التي تشكلت في مارس 2021.
- في 16 أكتوبر 2022 أعيد تعيينه في نفس المنصب.
- في أبريل 2023 صدر مرسوم بتعيينه في المنصب نفسه.
- تقلد منصب المدير العام للهيئة العامة للشباب عام 2016.
- الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب 2014-2015.
- مدير إدارة المكتب الفني لمكتب وزير الإعلام 2012.
- مراقب مكتب وكيل وزارة الإعلام 2011 وملحق إعلامي بالمكتب الإعلامي الكويتي في الرباط 2004-2007.
٭ د.أحمد عبدالوهاب العوضي.. وزير الصحة:
- حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص الزمالة في طب الأطفال «البورد الكويتي» من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.
- دكتوراه في الطب «MD» من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين ودرجة البكالوريوس في العلوم الأساسية من الجامعة نفسها.
- عين في 16 أكتوبر 2022 وزيرا للصحة.
- في أبريل 2023 صدر مرسوم بتعيينه في المنصب نفسه.
- عمل استشاري أطفال ومدير مستشفى وارة في القطاع الأهلي.
- عمل مديرا لمركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية.
- مدير مركز الرعاية التلطيفية بالمنطقة نفسها ومدير مستشفى مبارك الكبير ومدير منطقة الجهراء الصحية بالإنابة ومدير مستشفى الجهراء.
٭ الشيخ فراس سعود المالك الصباح.. وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة:
- شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في تاريخ 19 يونيو 2023.
- شغل منصب الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.
٭ د.أنور علي المضف.. وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار:
- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كليرمونت للدراسات العليا بالولايات المتحدة الأميركية وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها.
- رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد - الكويت منذ 27 أبريل 2014، وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد في البحرين منذ 22 مارس 2023، وعضو مجلس المحافظين في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة.
- كان عضوا في فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي.
٭ د.سالم فلاح مبارك الحجرف.. وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان:
- حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وماجستير في ديناميكا الرياح من جامعة كرانفيلد بإنجلترا، وماجستير إدارة أعمال من جامعة الكويت، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت.
- المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
- مؤسس ومدير مبادرة الشقايا الطاقة المتجددة.
- مدير برنامج الطاقة المتجددة والمبتكرة لأكثر من 25 عاما في معهد الكويت للأبحاث العلمية.
- قام بنشر أكثر من 30 بحثا في مجلات علمية.
٭ داود سليمان معرفي - وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات:
- مواليد 1982 وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال.
- حاز عضوية مجلس الأمة في الانتخابات التي جرت في يونيو 2023.
- شغل عدة مناصب في القطاع المصرفي والتأمين والاستثمار وأسواق الأسهم العالمية.
- نائب رئيس سابق في لجنة العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة.
- نائب رئيس سابق للجنة تقييم المشاريع بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
٭ د.عادل محمد عبدالله العدواني - وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب أليفري في تخصص نظم المعلومات.
- عضو هيئة التدريس بقسم نظم المعلومات وإدارة العمليات بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت.
- بدأ مسيرته المهنية في عام 1996، حيث عمل في قسم إدارة الأعمال بجامعة الكويت برتبة أستاذ مساعد وفي عام 2000 تم ترقيته إلى رتبة أستاذ مشارك.
- في عام 2005 تمت ترقيته ليصبح أستاذا دكتورا «بروفيسور» وهو مازال يحتفظ به حتى الآن.
- تولى منصب نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الأكاديمية المساندة من عام 2006 إلى عام 2008.
٭ عبدالله حمد عبدالله الجوعان - وزير التجارة والصناعة:
- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية دانيلز لإدارة الأعمال في جامعة دنفر كولارادو.
- كلف برئاسة مجلس الإدارة ورئاسة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- شغل مناصب قيادية في عدد من الشركات العاملة في مجالات الاستثمارات والتمويل.
٭ عبدالله علي عبدالله اليحيا - وزير الخارجية:
- من مواليد عام 1966 وحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة ويسترن أوريغون ستيت بالولايات المتحدة عام 1988.
- شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية في أغسطس عام 2023.
- التحق بالعمل في وزارة الخارجية عام 1995، وعمل كملحق ديبلوماسي في بعثة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1995.
- شغل منصب أمين سر مجلس إدارة معهد سعود الناصر الديبلوماسي حتى عام 2018، وعين في العام نفسه سفيرا للكويت لدى الأرجنتين، كما عين سفيرا غير مقيم لدى بارغواي في 2019، وسفيرا محالا لدى الأورغواي الشرقية في العام نفسه.
٭ فيصل سعيد نافل الغريب - وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية:
- من مواليد عام 1958 وحاصل على ليسانس الحقوق والشريعة من جامعة الكويت في عام 1980.
- عضو مجالس إدارات لهيئات ومؤسسات عامة ومنظمات متخصصة وعدد من اللجان وفرق العمل في الجهاز الإداري للدولة.
- العمل في مجال المحاماة من 1980 إلى 1984.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية من 2020.
- مستشار وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من 2017 إلى 2020.
- وكيل وزارة بلجنة المناقصات وأمين سر لجنة المناقصات المركزية من 2011 إلى 2016.
- الوكيل المساعد للشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية من 1996 إلى 2011.
- رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار لثلاث دورات من 2005 إلى 2012.
- عضو في لجنة المتطلبات التشريعية لخطة التنمية على مستوى الدولة.
- عضو مجلس كلية الحقوق بجامعة الكويت من 2011 إلى 2013.
٭ د.نورة محمد خالد المشعان.. وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية:
- حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة جونز هوبكنز بولاية ميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية، ودرجة الدكتوراه في هندسة الكوارث الساحلية والتسرب النفطي.
- عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت.
- مستشار هندسي في مؤسسة الموانئ الكويتية.

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